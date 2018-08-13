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13.08.2018
РИА Новости

Эксперт оценил работу российского фрегата, отследившего подлодку США

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Сторожевой фрегат Адмирал Эссен. Архивное фото
Сторожевой фрегат Адмирал Эссен. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уже 10 минут сопровождения кораблем подлодки считается успехом, заявил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко, комментируя работу российского фрегата "Адмирал Эссен" по американской подводной лодке типа "Огайо" в течение двух с лишним часов.

Ранее "Известия" сообщили, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" во время весеннего похода в Средиземном море обнаружил американскую подлодку типа "Огайо", российские военные более двух часов преследовали и держали ее на прицеле. Экипаж фрегата записал основные обновленные параметры субмарины, которые расшифруют и присоединят к акустическому портрету подлодки.

"Фрегат "Адмирал Эссен" в случае сопровождения подводной лодки в течение двух часов не только идентифицировал корабль как американскую АПЛ типа "Огайо", но и в условиях военного времени смог бы её уничтожить. В мирное время отслеживание подлодок - это одна из главных задач фрегатов проектов 11356, можно считать, что она успешно выполнена - корабль совершил электронные пуски", - сказал Кравченко.

Он добавил, что "контакт", то есть сопровождение подводной лодки, ещё с советских времен расценивается как успешное выполнение задачи нахождения корабля в море.

"Как успех расценивается сопровождение подводной лодки от десяти минут до нескольких часов", - пояснил адмирал.

10.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
1135 Буревестник
Ohio
ЧФ
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