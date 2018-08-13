ФПИ разрабатывает метод продления "золотого часа" для тяжелораненого бойца

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Разрабатываемый учёными Фонда перспективных исследований (ФПИ) препарат на основе газа ксенона может продлить на сутки "золотой час" - время, за которое можно спасти жизнь тяжелораненого бойца, сообщил в интервью РИА Новости руководитель проектной группы профессор Анатолий Ковтун.

"Золотой час" удлиняется в три или в девять раз. Это фантастический результат! Можно долететь из Владивостока до Москвы. В проекте также разрабатывается способ автоматизированного продления такого состояния. В случае ранения достаточно его продления до 12 часов или на сутки", - сказал Ковтун.

Как объяснил учёный, в настоящее время идут испытания нового препарата на животных, которые показали впечатляющие результаты. "Кровопотеря в 50% - это запредельный случай, но мы намеренно ставили такие критичные эксперименты. Обычный кролик погибает в этом случае в течение часа, но после введения нашего препарата он живёт от трёх до девяти часов", - уточнил Ковтун.

По его словам, после укола у кроликов происходит понижение температуры с 38 до 31 градуса, метаболизм замедляется примерно на 70%, и они впадают в состояние оцепенения. "На последних экспериментах это оцепенение у них наблюдалось девять часов. После этого кролики самопроизвольно возвращаются к норме. При этом мы намеренно не оказываем им никакой помощи", - заключил Ковтун.

Как сообщалось ранее, жидкие смеси на основе ксенона разработаны в рамках проекта ФПИ, который проводится совместно с Институтом биофизики клетки РАН с 2015 года. Конечная цель проекта - создание лекарства для продления "золотого часа" путем введения человека в искусственное оцепенение, аналогичное состоянию зимней спячки медведей.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям - химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Фонд работает более чем над 60 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

Читайте полный текст интервью с Иваном Рыжковым на сайте Ria.ru >>