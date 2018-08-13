Сопровождавший подлодку США фрегат составил ее "портрет", заявил адмирал

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский фрегат "Адмирал Эссен" составил "акустический портрет" конкретной подлодки ВМС США, потому что каждая подводная лодка имеет свои индивидуальные шумовые параметры, заявил РИА Новости бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Ранее "Известия" сообщили, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" во время весеннего похода в Средиземном море обнаружил американскую подлодку типа "Огайо", российские военные более двух часов преследовали и держали ее на прицеле. Экипаж фрегата записал основные обновленные параметры субмарины, которые расшифруют и присоединят к акустическому портрету подлодки.

"Сопровождение конкретной подводной лодки - это снятие параметров, конкретной боевой единицы вне зависимости от проекта. Шумы каждой лодки являются её индивидуальностью", - сказал Попов.

Адмирал подчеркнул, что, находясь в море и услышав доклад от акустика о параметрах шумов находящейся вблизи субмарины, подводник точно знает, кто командует этой лодкой и какие маневры от него можно ожидать.