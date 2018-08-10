Захватить космос: США создадут новые войска

США создадут космические войска к 2020 году

Вице-президент США Майк Пенс 9 августа представил в Пентагоне план по созданию нового, шестого вида войск в США - Космических сил. Ранее с этой инициативой выступил президент США Дональд Трамп. Однако далеко не все военные и политики поддерживают выделение космического подразделения из состава ВВС. Видимо, Трамп снова вступит в противоречия с конгрессменами. Почему - разобралась "Газета.Ru".

Вице-президент США Майк Пенс представил в Пентагоне план по созданию к 2020 году Космических сил, которые в конечном итоге должны привести к формированию шестого вида войск. Новые виды войск в Штатах не появлялись с 1947 года.

В своей речи 9 августа Пенс сообщил, что потенциальные противники достигли определенных успехов в этом направлении, и призвал вооружаться, чтобы "сохранить военное господство в космосе".

"Как мы поступали в прошлом, Соединенные Штаты отвечают на возникающие угрозы на новых полях сражения. Пришло время создать Космические силы США", - заявил Пенс.

Кроме того, американский вице-президент заявил, что доклад, описывающий "первые этапы плана администрации США по реализации плана президента" Дональда Трампа, будет обнародован в течение дня.

Ранее с призывом создать Космические войска выступил глава Белого дома, однако встретил достаточно серьезное сопротивление со стороны некоторых подразделений Пентагона. Минобороны США уже успело заявить, что приступит к формированию нового вида войск даже без одобрения этих действий со стороны конгресса, однако далеко не все в военном ведомстве столь позитивно смотрят на этот процесс.

Дело в том, что создание Космических сил неизбежно приведет к реорганизации уже имеющихся видов войск, а, значит, появится новый бюрократический аппарат, указывает The Washington Post. Но проблема даже не в этом - военные, выступающие с критикой инициативы, подчеркивают, что уже существующие ВВС США могут лишиться части своих ключевых функций.

Следует отметить и тот факт, что глава Пентагона Джеймс Мэттис, так активно поддерживающий стремление Трампа создать новый вид войск, буквально в прошлом году критиковал эту идею.

В частности, в письме сенатору-республиканцу Джону Маккейну, занимающему резко негативную по отношению к России позицию, Мэттис возражал против "создания новой военной службы и дополнительных организационных расходов в то время, когда США сосредоточены на сокращении расходов и интеграции объединенных функций".

Идея создания Космических сил в США, впрочем, изначально рассматривалась как ответ России и Китаю, которых в Вашингтоне подозревают в желании использовать космическое пространство в военных целях.

Поэтому, в целом, наблюдатели не удивились, когда 7 августа этого года Мэттис заявил, что военное руководство США "находится в полном согласии с опасениями президента [Дональда Трампа] относительно защиты наших активов в космосе, чтобы внести вклад в нашу безопасность, в нашу экономику, и мы намерены направить [наши усилия в космос], поскольку другие страны демонстрируют способность атаковать эти активы".

При этом накануне презентации Пенса 9 августа в американской прессе появилась информация о том, что

власти США планируют добиться развертывания в космическом пространстве датчиков обнаружения пусков ракет и других элементов системы ПРО.

В частности, об этом писал The Defense News со ссылкой на директора Агентства по ПРО, генерала-лейтенанта Сэма Гривза.

Чтобы учредить новый род войск, требуется одобрение конгресса. В июле сенат и палата представителей конгресса США согласовали проект закона "О бюджете США на 2019 год на нужны национальной обороны", предусматривающий выделение Пентагону $716 млрд.

Документ, как полагают американские эксперты, мог подготовить определенную почву для создания шестого вида вооруженных сил США. Но здесь есть нюанс.

"Формирование нового вида вооруженных сил США возможно только за счет численности военно-воздушных сил США, то есть серьезного уменьшения их боевого и численного состава",

- пояснял ранее "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Вероятно, именно поэтому парламент пытается приостановить создание Космических сил на данном этапе. "Позицию конгресса США можно рассматривать как некий этап предварительной работы. Они пытаются сначала привести ВВС США к лучшему состоянию, чтобы затем отделить от них Космические войска", - считает директор Проекта обеспечения безопасности воздушно-космических систем при вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Тодд Харрисон.

Отдел "Армия"