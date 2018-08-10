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10.08.2018
Российская газета

Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео

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C-5 Galaxy
C-5 Galaxy.
Источник: rg.ru

Опубликовано видео аварийной посадки военно-транспортного самолета ВВС США C-5 Galaxy на авиабазе в Сан-Антонио, Техас. У самолета не вышла передняя стойка шасси и 370-тонный транспортник проехался носом по взлетно-посадочной полосе. Никто не пострадал, нанесенный самолету ущерб подсчитывается.



ЧП в Сан-Антонио еще раз продемонстрировал хронические проблемы с шасси Galaxy, пишет The Drive. В 2017 году два аналогичных инцидента произошли на аэродроме военно-морской базы США Рота в Испании. Из-за отказа шасси пара С-5 с авиабазы Дувр была вынуждена приземляться на нос. На время расследования запретили полеты всего парка Galaxy из 56 самолетов. Проверка показала, что причиной проблем со входом-выходом передней стойки стал узел шарового винта. Механизм заменили на всех транспортниках, однако пилоты, по их словам, по-прежнему бросают монету, чтобы определить, выйдет шасси или нет.

Главная трудность состоит в том, что передняя стойка у С-5 выполнена складной. Благодаря этому самолет может изменять клиренс для облегчения погрузки-выгрузки через носовую аппарель. Вот после таких "приседаний" передняя стойка чаще всего и выходит из строя. Аналогичная схема применена на российских военно-транспортных самолетах Ан-124 "Руслан", но там все работает.

Lockheed C-5 Galaxy - стратегический военно-транспортный самолет ВВС США, второй по величине в мире после Ан-124 "Руслан". Способен перевозить 270 солдат или 118 тонн груза. Длина самолета более 75 метров, размах крыла 67,88 м.


Антон Валагин

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Испания
Россия
США
Продукция
C-5 Galaxy
Ан-124
Компании
Lockheed-Martin
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