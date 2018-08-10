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10.08.2018
Российская газета

Сирийская армия получила скорострельные минометы "Василек"

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82-мм автоматический миномет "Василек"
82-мм автоматический миномет "Василек".
Источник: rg.ru

Вооруженные силы Сирии получили 82-мм автоматические минометы "Василек". Фотография одного такого орудия, появившаяся на странице syrianarmy777 в Facebook, была сделана в момент его переброски в район Идлиба.



Ранее подобное оружие в этой горячей точке эпизодически встречалось лишь у незаконных вооруженных формирований. Боевики получали "Васильки" через иностранных спонсоров, которые, в свою очередь, приобретали их в странах Восточной Европы, ранее входивших в Организацию Варшавского договора. Известно, что производство 2Б9 и его модернизированных вариантов по советской лицензии было налажено в Венгрии.

Данные минометы имеют продолжительную военную карьеру. Созданные во второй половине 60-х, они поступили на вооружение в 1970 году. Первое боевое применение произошло в Афганистане, после ввода туда ограниченного контингента Советских войск (сороковой общевойсковой армии). Здесь "Васильки" стали подкреплением обычным 82-мм и 120-мм минометам. Они поступили в мотострелковые, воздушно-десантные и десантно-штурмовые части.

Артиллеристы высоко ценили это оружие за скорострельность - в минуту на противника могло быть обрушено до 120 мин весом в 4,6 кг. Максимальная дальность стрельбы превышала 4200 м.

Также 2Б9 ценились за мобильность: при весе всего чуть более 630 кг они могли перебрасываться автотягачами ГАЗ-66 со скоростью до 60 км/час. Кроме этого, часто практиковалась установка 2Б9 на легкобронированные гусеничные тягачи МТ-ЛБ.

После Афганистана минометы использовались на территории постсоветского пространства, в частности во время событий на Северном Кавказе.

Теперь они "командированы" в Сирию, где им предстоит принять участие в уничтожении террористов.


Алексей Моисеев

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Афганистан
Венгрия
Польша
Сирия
Продукция
МТ-ЛБ
Компании
ГАЗ Группа
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