Ракета НАТО подожгла эстонский заповедник

Операция по поиску ракеты, ошибочно выпущенной испанским истребителем в небе Эстонии, остановлена из-за лесного пожара.

- В зоне поисков возник пожар, после его тушения операция будет продолжена, - рассказал эстонскому изданию Postimees пресс-секретарь национальных Сил самообороны Айво Вахеметс.

Напомним, 7 августа истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon во время патрулирования в небе Эстонии выпустил ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM американского производства над населенным пунктом Пагоди. Место падения боеприпаса определено приблизительно - это зона природного заповедника Эндла. По данным эстонских военных, несмотря на то, что через 40 километров после пуска AMRAAM должна была самоликвидироваться, ракета пролетела около 80 километров над тремя уездами и упала в лесу.

Причиной ЧП назван "человеческий фактор", испанские летчики отстранены от полетов над Эстонией. Премьер-министр страны Юри Ратас предостерег население от попыток самостоятельно найти ракету.

МИД РФ прокомментировал инцидент иронически. "Мы же говорили, что военный блок НАТО - бесполезный, - написали дипломаты в Twitter с хештегом #МИДзнал.

Боевая авиация Североатлантического альянса была размещена в Эстонии в 2014 году. Официальным поводом стало стремление НАТО "продемонстрировать решимость в защите своих союзников по блоку".

Антон Валагин