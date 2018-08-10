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10.08.2018
Российская газета

Ракета НАТО подожгла эстонский заповедник

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Источник: U.S. Air Force/Wikimedia.org

Операция по поиску ракеты, ошибочно выпущенной испанским истребителем в небе Эстонии, остановлена из-за лесного пожара.

- В зоне поисков возник пожар, после его тушения операция будет продолжена, - рассказал эстонскому изданию Postimees пресс-секретарь национальных Сил самообороны Айво Вахеметс.

Напомним, 7 августа истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon во время патрулирования в небе Эстонии выпустил ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM американского производства над населенным пунктом Пагоди. Место падения боеприпаса определено приблизительно - это зона природного заповедника Эндла. По данным эстонских военных, несмотря на то, что через 40 километров после пуска AMRAAM должна была самоликвидироваться, ракета пролетела около 80 километров над тремя уездами и упала в лесу.

Причиной ЧП назван "человеческий фактор", испанские летчики отстранены от полетов над Эстонией. Премьер-министр страны Юри Ратас предостерег население от попыток самостоятельно найти ракету.

МИД РФ прокомментировал инцидент иронически. "Мы же говорили, что военный блок НАТО - бесполезный, - написали дипломаты в Twitter с хештегом #МИДзнал.

Боевая авиация Североатлантического альянса была размещена в Эстонии в 2014 году. Официальным поводом стало стремление НАТО "продемонстрировать решимость в защите своих союзников по блоку".


Антон Валагин

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Испания
Россия
США
Эстония
Продукция
AMRAAM
EF-2000
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1 комментарий
№1
10.08.2018 09:33
Спецназ ФСБ нашел ракету раньше и оставил на память костерок непотушенный (:

А&#769; вот если бы ракета перелетел в Россию, до которой всего 45 км , Эстония могла получить ответный залп из Искандера
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