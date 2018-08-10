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10.08.2018
Российская газета

Смертоносные гранатометы "Копье" получили большую популярность в Ираке

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СПГ-9 "Копье"
Российский станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 "Копье".
Источник: rg.ru

Российский станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 "Копье" давно зарекомендовал себя как надежное, простое и в тоже время очень эффективное оружие. Созданное еще в 60-е годы, это боевое средство успешно применялось в многочисленных военных конфликтах, полыхавших в различных районах мира.

Большим достоинством его считается сравнительно небольшая масса (47,5 кг) и возможность поражения бронированных целей на дальности до 1300 м, живой силы - на расстоянии в 4500 м.

В настоящее время гранатомет часто можно увидеть в репортажах с Ближнего Востока. Например, в Сирии СПГ-9 активно применяют как правительственные войска, так и незаконные вооруженные формирования.

Также широкое распространение "Копье" получило в Ираке. Во время кровопролитной восьмилетней войны с соседним Ираном оно служило для борьбы с танками и пехотой противостоящей стороны.

Несмотря на то, что иракская армия долгое время была на снабжении у американцев, местные военные не захотели полностью избавляться от проверенных временем образцов, в том числе и от российского станкового гранатомета.

Сейчас их устанавливают на автомобили УАЗ, различные образцы легкой бронетехники, например тягачи МТ-ЛБ и бронетранспортеры БТР-50. Разумеется, не был обойден вниманием и бронеавтомобиль американского производства "Хамви".

В Сети появились изображения этого боевого транспортного средства, на крыше которого смонтирован СПГ-9. Машина участвовала в боевых действиях и такая "полевая модернизация", по иракским оценкам, себя оправдала.


Алексей Брусилов

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
HMMWV
БТР-50
МТ-ЛБ
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