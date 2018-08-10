Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии

Японское агентство по закупкам, технологиям и логистике распространило пресс-релиз, в котором заявило о разработке рельсотрона.

Издание Defence Blog сообщает, что на видео впервые показали прототип японской электромагнитной пушки.

Подробной информации о рельсотроне нет. Отмечается лишь, что эта система может быть установлена на борту эсминцев следующего поколения - вероятно, речь идет о кораблях прокта 27DD.

Рельсотрон разгоняет токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих. В перспективе электромагнитная пушка сможет стрелять на расстояние до 100 миль. Еще одним ее преимуществом станет низкая стоимость снарядов по сравнению с обычным оружием.

Как отмечает издание, рельсотрон также сокращает потребность кораблей в тяжелых боеприпасах, хранящихся на борту.