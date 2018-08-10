США испугались "разрушительных технологий" России

В последние годы американские военные моряки сталкиваются со все более усиливающимися российскими возможностями в области радиоэлектронной борьбы, заявил в интервью радиостанции Voice of America адмирал ВМС США, руководитель военно-морскими операциями Джон Ричардсон.

Военный отметил необходимость нарастить Соединенным Штатам средства противодействия угрозам со стороны России. "Эти разрушительные технологии... действительно будут решающими в будущей битве, и мы должны убедиться, что тоже инвестируем в них", — сказал Ричардсон.

Адмирал добавил, что противодействие российским системам радиоэлектронной борьбы является новой составляющей для ВМС США.

В июне 2018 года американский военный аналитик Самуэль Бендетт заявил, что российские технологии радиоэлектронной борьбы опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе. Тогда же президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что вывод из строя информационной радиоэлектронной инфраструктуры американской военной техники "нивелирует ее боевые качества".