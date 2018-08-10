В Индии начался скандал по поводу контракта на приобретение 36 истребителей Rafale

Как сообщило бизнес-приложение к индийской газете "The Hindu", 8 августа 2018 года в Нью-Дели состоялась пресс-конференция бывших видных деятелей правящей индийской партии "Бхарата Джаната парти" (БДП) и бывших министров правительства Индии Аруна Шури и Яшвата Синха и адвоката Прашанта Бхушана, на котором они обвинили в коррупционности заключенный правительством БДП во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в сентябре 2016 года контракт на закупку 36 французских истребителей Dassault Rafale для ВВС Индии.

Посетительницы авиасалона Aero India 2015 в Бангалоре наблюдают за демонстрационным пилотажем французского истребителя Dassault Rafale, март 2015 года (с) Vishal Warbhuvan

Участники пресс-конфренции заявили, что контракт на истребители Rafale является "самым большим мошенничеством в истории", и обвинили возглавляемое БДП правительство в "компрометации национальной безопасности".

Трое участников пресс-конференции заявили, что закупка 36 самолетов Rafale во Франции является "хрестоматийным случаем преступных действий" со стороны правительства. Шури заявил, что эта сделка является "скандалом, намного большим, чем дело Bofors" [конца 1980-х годов], и для что необходима срочная судебная проверка. Он сказал, что секретный пункт в соглашении с Францией связывает Индию с раскрытием технических характеристик и эксплуатационных возможностей самолета, но не запрещает правительству раскрытие стоимости контракта.

Процитировав пресс-релиз от 16 февраля 2017 года французского производителя Dassault Aviation и его индийского партнера Reliance Defence Ltd [компании индийского олигарха Анила Амбани], а также финансовый пресс-релиз Dassault от 2016 года, Бхушан, Шури и Синх сообщили, что общая стоимость 36 самолетов Rafale для Индии составляет около 60000 кроров рупий (7,53 млрд евро), что составляет 1660 кроров рупий (208 млн евро) за самолет.

"Это более чем в два раза превышает стоимость одного самолета по первоначальным требованиям программы приобретения 126 истребителей Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) и почти на 1000 кроров рупий (125 млн евро) больше за каждый самолет, чем цена, заявленная самим правительством в парламенте 18 ноября 2016 года", - говорится в совместном заявлении участников пресс-конференции для прессы.

Шури призвал оппозиционные партии поднять вопрос об этом "так же, как БДП свое время подняла вопрос о сделке Bofors, которая бледнеет по сравнению со скандалом по Rafale".

Бхушан указал, что первоначальный запрос предложения (RFP) [по тендеру по программе MMRCA] был четко нацелен на оснащение ВВС Индии 126 самолетами и на получение государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 70 процентов стоимости оффсетных работ. "Но за несколько дней до подписания нового контракта в него были введены две компании ... 10 апреля 2015 года премьер-министр объявил, что Индия будет покупать 36 Rafale в готовом виде".

Шури добавил: "Это объявление имело четыре потрясающие черты: никто не мог понять, что произошло с первоначальным RFP и затянувшимися переговорами в соответствии с этим. Во-вторых, HAL была просто вышвырнута, а вместе с ней - превознесенный принцип "Make in India". В-третьих, теперь не было упоминаний о передаче технологии. В-четвертых, новоиспеченная Reliance Defense Ltd должна была быть привлечена, чтобы извлечь выгоду из миллиардов оффсетов, которые возникли бы при покупке Rafale".

Бхушан заявил, что наибольшй ущерб от скандала заключается в компрометации национальной безопасности. "ВВС Индии требовалось 126 самолетов. Они получат только 36 только к 2022 году. Если это не ставит под угрозу национальные интересы и безопасность, то что это делает?"

Участники совместной пресс-конференции в Нью-Дели (Индия) 08.08.2018 бывшие видные деятели правящей "Бхарата Джаната парти" (БДП) и бывшие министры правительства Индии Арун Шури и Яшват Синх и адвокат Прашант Бхушан (слева) (с) www.thehindubusinessline.com