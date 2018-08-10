Войти
10.08.2018
bmpd.livejournal.com

В Индии начался скандал по поводу контракта на приобретение 36 истребителей Rafale

430
0
+1

Как сообщило бизнес-приложение к индийской газете "The Hindu", 8 августа 2018 года в Нью-Дели состоялась пресс-конференция бывших видных деятелей правящей индийской партии "Бхарата Джаната парти" (БДП) и бывших министров правительства Индии Аруна Шури и Яшвата Синха и адвоката Прашанта Бхушана, на котором они обвинили в коррупционности заключенный правительством БДП во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в сентябре 2016 года контракт на закупку 36 французских истребителей Dassault Rafale для ВВС Индии.

Посетительницы авиасалона Aero India 2015 в Бангалоре наблюдают за демонстрационным пилотажем французского истребителя Dassault Rafale, март 2015 года (с) Vishal Warbhuvan

Участники пресс-конфренции заявили, что контракт на истребители Rafale является "самым большим мошенничеством в истории", и обвинили возглавляемое БДП правительство в "компрометации национальной безопасности".

Трое участников пресс-конференции заявили, что закупка 36 самолетов Rafale во Франции является "хрестоматийным случаем преступных действий" со стороны правительства. Шури заявил, что эта сделка является "скандалом, намного большим, чем дело Bofors" [конца 1980-х годов], и для что необходима срочная судебная проверка. Он сказал, что секретный пункт в соглашении с Францией связывает Индию с раскрытием технических характеристик и эксплуатационных возможностей самолета, но не запрещает правительству раскрытие стоимости контракта.

Процитировав пресс-релиз от 16 февраля 2017 года французского производителя Dassault Aviation и его индийского партнера Reliance Defence Ltd [компании индийского олигарха Анила Амбани], а также финансовый пресс-релиз Dassault от 2016 года, Бхушан, Шури и Синх сообщили, что общая стоимость 36 самолетов Rafale для Индии составляет около 60000 кроров рупий (7,53 млрд евро), что составляет 1660 кроров рупий (208 млн евро) за самолет.

"Это более чем в два раза превышает стоимость одного самолета по первоначальным требованиям программы приобретения 126 истребителей Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) и почти на 1000 кроров рупий (125 млн евро) больше за каждый самолет, чем цена, заявленная самим правительством в парламенте 18 ноября 2016 года", - говорится в совместном заявлении участников пресс-конференции для прессы.

Шури призвал оппозиционные партии поднять вопрос об этом "так же, как БДП свое время подняла вопрос о сделке Bofors, которая бледнеет по сравнению со скандалом по Rafale".

Бхушан указал, что первоначальный запрос предложения (RFP) [по тендеру по программе MMRCA] был четко нацелен на оснащение ВВС Индии 126 самолетами и на получение государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 70 процентов стоимости оффсетных работ. "Но за несколько дней до подписания нового контракта в него были введены две компании ... 10 апреля 2015 года премьер-министр объявил, что Индия будет покупать 36 Rafale в готовом виде".

Шури добавил: "Это объявление имело четыре потрясающие черты: никто не мог понять, что произошло с первоначальным RFP и затянувшимися переговорами в соответствии с этим. Во-вторых, HAL была просто вышвырнута, а вместе с ней - превознесенный принцип "Make in India". В-третьих, теперь не было упоминаний о передаче технологии. В-четвертых, новоиспеченная Reliance Defense Ltd должна была быть привлечена, чтобы извлечь выгоду из миллиардов оффсетов, которые возникли бы при покупке Rafale".

Бхушан заявил, что наибольшй ущерб от скандала заключается в компрометации национальной безопасности. "ВВС Индии требовалось 126 самолетов. Они получат только 36 только к 2022 году. Если это не ставит под угрозу национальные интересы и безопасность, то что это делает?"

Участники совместной пресс-конференции в Нью-Дели (Индия) 08.08.2018 бывшие видные деятели правящей "Бхарата Джаната парти" (БДП) и бывшие министры правительства Индии Арун Шури и Яшват Синх и адвокат Прашант Бхушан (слева) (с) www.thehindubusinessline.com

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
HAL
Похожие новости
15.06.2018
ВВС Индии отказались закупать российские Су-30МКИ
14.06.2018
ВВС Индии получат первые истребители "Рафаль" в сентябре 2019 года
21.05.2018
HAL предложило ВВС Индии 40 дополнительных истребителей Су-30МКИ
19.04.2018
Boeing готовит предложение в рамках тендера ВВС Индии по закупке 110 истребителей
12.04.2018
Индия может купить у России еще 110 истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 10:22
  • 88
"Кинжал" для "Тушки"
  • 10.08 10:17
  • 36
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 10.08 10:02
  • 74
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 10.08 09:48
  • 2
Дорогой пролет
  • 10.08 09:33
  • 1
Ракета НАТО подожгла эстонский заповедник
  • 10.08 08:36
  • 4
Американский генерал усомнился в мощи российского оружия
  • 10.08 08:04
  • 11
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 10.08 07:29
  • 1
Ракету-носитель "Ангара" предложили сделать многоразовой
  • 10.08 06:42
  • 9
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 10.08 06:38
  • 1
Российский "Протон" подорожает в 2,5 раза
  • 10.08 01:15
  • 42
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 09.08 23:48
  • 1
В Эстонии Испанский истребитель случайно выпустил ракету
  • 09.08 22:58
  • 4
В США назвали "фейковое" оружие России
  • 09.08 22:41
  • 37
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 09.08 22:04
  • 1588
Как насчёт юмористического раздела?