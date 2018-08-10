Ракету-носитель "Ангара" предложили сделать многоразовой

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракету-носитель повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" можно сделать многоразовой, полагает генеральный конструктор средств выведения, один из идеологов ракет семейства "Ангара" Александр Медведев. По его мнению, ракета может садиться на выдвижные опоры, как у Falcon 9.

"Конкретные предложения заключаются в спасении всей связки ускорителей первой и второй ступеней с помощью ракетно-динамического способа при использовании ракет-носителей "Ангара-А5В" и "Ангара-А3В", - говорится в статье Медведева, опубликованной в научном журнале ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение".

Ранее сообщалось, что производитель "Ангары" - Центр Хруничева - представил в головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш концепцию многоразовой ракеты-носителя. Отмечалось, что многоразовую ракету-носитель с крыльями разрабатывают под руководством Фонда перспективных исследований КБ Макеева и "Роскосмос".

Как у Илона Маска

Согласно концепции Медведева, после старта связка первой и второй ступеней (четыре боковых блока первой ступени и центральный блок - второй) без разделения друг от друга, как должно быть при пуске "одноразовой" "Ангары", продолжают лететь до момента отделения от них третьей ступени с космическим аппаратом.

Затем третья ступень продолжает полет по программе, а связка выдает тормозной импульс, разворачивается и летит двигателями вниз. Перед посадкой центральный блок тормозит и ракета "садится" на выдвижные опоры, как у ракеты Falcon 9 от SpaceX.

Создание многоразовый версии "Ангары", отмечает Медведев, потребует ее конструкторской переделки, дооснащения посадочными опорами, системой управления при посадке и дополнительными системами теплозащиты. Это увеличит массу ракеты на 12 процентов. Плюс само возвращение ракеты потребует около семи процентов запаса топлива в носителе. После доработки "Ангара-А5В" сможет выводить с космодрома Восточный 26-27 тонн, а не 37 тонн, как в одноразовом варианте.

В статье Медведева говорится только об "Ангаре-А5В" и "Ангаре-А3В", третья ступень которых должна быть водородной, то есть иметь повышенную грузоподъемность. Это, полагает генконструктор, должно компенсировать снижение грузоподъемности ракеты из-за многоразовости.

"Сажать" ракету предлагается на плавучую платформу в Охотском море в 1360 километрах от космодрома. Если многоразовая "Ангара" будет приземляться на Восточном, то есть на месте запуска, ее грузоподъемность снизится сразу на 40-50 процентов от потенциально возможных 37 тонн, отмечает Медведев.

"После приземления на посадочную площадку (либо стационарную, если место падения находится на суше, например в районе старта, либо плавучую, если место падения находится на водной поверхности), расположенную по направлению трассы, связка ускорителей проходит первичное послеполетное обслуживание, а затем транспортируется в район космодрома Восточный для ее подготовки к следующему пуску", - говорится в статье.

Цена вопроса

Благодаря многоразовости, стоимость выведения груза с помощью "Ангары" на низкую орбиту (200 километров) может снизиться на 33-37 процентов, а на геостационарную орбиту (36 тысяч километров) - на 22-27 процентов.

"Следует отметить, что такое значительное снижение удельной стоимости пуска ракеты-носителя в перспективе может дать заметный экономический эффект, при запусках как в национальных интересах, так и в интересах коммерческих заказчиков", - пишет Медведев.

Ракета "Ангара"

"Ангару" запускали всего два раза, оба - с космодрома Плесецк. Первый раз - в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре того же года. Очередной запуск состоится в этом, или в следующем году.

Как отмечал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, серийное производство новых ракет-носителей "Ангара" начнется к 2023-2024 году.

Ракеты типа "Ангара" экологически чистые, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе - с Восточного.

В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего - "Ангара-А3", тяжелого - "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В". Ранее планировалось, что ракету среднего класса "Ангара-А3" создавать не будут.

Другие проекты

Сейчас возвращаемые ступени используют только ракеты американских компаний Blue Origin и SpaceX. Они садятся на Землю на своих ракетных двигателях.

О возможности создания своей многоразовой версии ракеты среднего класса "Союз-5SL" заявила группа S7, владеющая проектом "Морской старт". Проект многоразовой ракеты "Корона" разрабатывают и в Государственном космическом центре имени Макеева.

В апреле Рогозин заявил, что из-за географических причин Россия не может создать ракеты, как SpaceX, а должна использовать крылатую схему. По его словам, американская компания запускает ракеты с мыса Канаверал и "ловит" ступени на морскую платформу, а в российских географических условиях такой платформы быть не может.