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10.08.2018
Военный паритет

АПЛ. Бразилия делает важные шаги

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Бразильская программа атомных подлодок
Бразильская программа атомных подлодок.
Источник: forum.militaryparitet.com

Бразильская программа атомных подлодок получила серьезный импульс с закладкой корпуса ядерного реактора и началом интеграционных испытаний турбогенератора, сообщает источник 7 августа.

Бразилия занимает пятое место в мире по запасам урана. В стране реализуется проект создания многоцелевого исследовательского ядерного реактора и целой инфраструктуры с лабораториями и объектами для удовлетворения потребностей страны в увеличении производства радиоизотопов для ядерной медицины.

Ядерный комплекс раскинулся на площади 200 га рядом с Арамарским центром атомной промышленности в окрестностях Сан-Паулу. Здесь будет построен исследовательский реактор мощностью 30 МВт, блок радиоизотопной обработки, лаборатория радиохимии и нейтронного активационного анализа, нейтронная лучевая лаборатория и блок обработки и хранения отходов в дополнение к другим вспомогательным объектам для исследований и эксплуатации. Комплекс войдет в строй через шесть лет.

По данным СМИ, Бразилия уже имеет четыре исследовательских реактора, самым крупным является IEA-R1, установленный в Институте ядерных и энергетических исследований в Сан-Паулу. Страна ежегодно тратит более 15 млн долл США на импорт материалов, поскольку по-прежнему не в состоянии производить необходимые радиоизотопы.

Отмечается, что программа бразильской атомной подлодки стратегически важна для страны. Строительство головной АПЛ должно быть завершено к 2029 году. Проект субмарины был завершен в январе 2017 года, в настоящее время идут работы по организации производства компонентов.

Бразильская атомная подводная лодка добавит новое измерение в военно-морскую мощь страны. "Благодаря своей мобильности и автономности, атомная подводная лодка может контролировать отдаленные морские районы, соблюдая и защищая интересы Бразилии для обороны обширной континентальной территории и сдерживая вражеские поползновения", говорится в сообщении Центра общественных коммуникаций ВМС.

В отличие от обычных подводных лодок, ядерные субмарины обладают большей подвижностью и автономностью, имеют важное значение для патрульных операций в отдаленных океанских районах. В то время как обычные подводные лодки двигаются со скоростью шесть узлов (около 11 километров в час), атомные подводные лодки могут достигать 35 узлов (около 65 км в час).


dialogo-americas.com

09.08.2018
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Страны
Бразилия
США
Проекты
Медицина
Ядерный щит
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