Девушки на танковозах. Российская женская команда прошла автобронетанковый этап АрМИ-2018

Военные водители сборной России стали лучшими в конкурсе "Мастера автобронетанковой техники"

В небольшой городок Острогожск под Воронежем на конкурс "Мастера автобронетанковой техники" Армейских международных игр съехались сборные команды России, Китая, Республики Венесуэла и Египта.

Сначала здесь проходит индивидуальная гонка — это вождение по ограниченным проездам, преодоление препятствий и заграждений на грузовых и легковых автомобилях. Капитаны команд в специальном конкурсе показывают скоростное вождение по экстремальным участкам трассы длиной больше пяти километров по проселочной дороге, серпантину, а также препятствиям типа "косогор", "холм", "брод", "зыбучий песок" и "грязевая топь".

Еще водители преодолевают водные преграды на вододроме глубиной около двух метров, где автомобиль должен совершить вираж в бассейне. Если хотя бы немного отклониться от траектории, риск заглохнуть и получить гидроудар в двигателе достаточно велик. Во второй день проходит самый зрелищный заезд — командная эстафета.

Девушки за рулем тягачей

Главное событие и главная интрига Армейских игр в этом году — участие женской команды 147-й автомобильной базы Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ. Девушки выступают в таких соревнованиях впервые не только в России, но и в мире. Еще до старта улыбчивая Анастасия Серегина становится звездой конкурса. На этапе "Буксирование полуприцепов по ограниченным проездам" Насте предстоит пройти сложную трассу за рулем огромного автомобиля — КамАЗ-65225.

"Его называют тягач, а простым языком — танковоз. Эта машина способна выдержать больше 60 тонн груза. То есть это прицеп и кабина, которая тянет. Кабина весит более 22 тонн и еще на себе может удержать 60! Вы представляете — она может перевозить танк!" — объясняет Анастасия.

АрМИ-2018. Экипаж боевого "КамАЗа": Сергей Трубников и Анастасия Серегина. Источник: © Екатерина Жмырова/ТАСС

Девушка рассказывает, что за руль тягача села буквально несколько месяцев назад. Права нужной категории получила в апреле, потом прошла курс в центре контраварийной подготовки в Солнечногорске Московской области. Трассу Анастасия проходит чуть больше чем за четыре минуты, обойдя команды Египта и Венесуэлы, хотя совсем недавно показывала результат более семи c половиной минут.

"Была небольшая ошибка на финише, но главное — время! Вообще, это очень тяжело, конечно, и физически, и морально. Но вы посмотрите на наших девчонок, которые управляют "КамАЗами"! Девочки — многодетные мамы. У меня вот тоже двое детей", — говорит Анастасия после финиша.

Пока Настя обнимается с подружками-болельщицами, журналисты обступают такелажника Сергея Трубникова, который страховал девушку во время прохождения этапа. Он рассказывает, что, находясь в машине с Настей, был совершенно спокоен и абсолютно уверен в своем пилоте. "Ее сильная сторона? Да просто это Анастасия Серегина! Вот ее сильная сторона!" — поясняет Сергей.

В Армейских международных играх девушки принимают участие в заездах на всех видах техники наравне с мужчинами, однако, как выясняется, все же идут вне конкурса. Это обстоятельство огорчает зрителей, но женская команда так или иначе добавила эмоций и объятий в суровую атмосферу военного соревнования. Анастасию Серегину по итогам конкурса награждают отдельным призом и автомобилем "Лада Гранта".

Интриги, ошибки, дисквалификации

Боевые "КамАЗы" застревают в грязи, стерне, пахоте. Болельщики переходят от этапа к этапу, стараясь не обращать внимания на тридцатиградусную августовскую жару. Многие иностранные участники здесь не в первый раз.

"Нравятся пейзажи местные, очень здесь красиво — небо голубое, все зеленое. Вообще, эти соревнования для нас большой вызов, потому что очень высока степень сложности трассы. Она намного сложнее, чем те трассы, которые мы преодолеваем у себя дома, на которых готовимся", — рассказывает представитель сборной Китая сержант Ви Сен Дун.

Команда Китая — один из главных претендентов на победу и единственная сборная, которая использует автомобили, стоящие на вооружении своей армии, а не Вооруженных сил РФ. Венесуэла по традиции идет вплотную к ним и всеми силами старается превзойти уровень прошлого года. "Мы участвуем в этом конкурсе уже третий раз. В прошлом году у нас было третье место. Очень хотелось бы в этом году получить первое, для нас это очень важная задача", — говорит бригадный генерал Ричард Торрес Гренадиа.

В Армейских играх все так же драматично, как в любом профессиональном спорте, — свои радости, интриги, ошибки, дисквалификации. В последний момент команду Китайской Народной Республики снимают с участия на одном из самых сложных этапов — по преодолению водных препятствий.

АрМИ-2018. Военнослужащие из Китая выступали на своих автомобилях. Источник: © Екатерина Жмырова/ТАСС

"Потому что сборная Китая не совсем честно пытается соревноваться, и возмущение возникает не только у российской команды, но и у других участников соревнований — у Египта и Венесуэлы. Они пытаются изменить конструкцию, снимают брызговики автомобиля для облегчения движения по воде", — объясняет главный судья полковник Дмитрий Настоящий.

Несмотря на дисквалификацию, по итогам соревнований китайцам все же удается обойти соперников и занять второе место. Третье достается Венесуэле, четвертое — Египту. Победу, как и в прошлом году, одерживает российская сборная.

Екатерина Жмырова