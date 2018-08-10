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10.08.2018
ТАСС

Горные стрелки из КНР выиграли финальный этап конкурса "Эльбрусское кольцо"

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Эльбрусское кольцо
Соревнования по спортивному ориентированию Эльбрусское кольцо. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

При этом российская команда сохранила уверенное лидерство в общем зачете

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Команда горных стрелков из Китая стала победителем среди семи команд финального этапа международного армейского конкурса "Эльбрусское кольцо", покорив гору чуть более чем за три часа. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Первой на Эльбрус в сложных погодных условиях поднялась команда Китайской Народной Республики, которой потребовалось 3 часа 12 минут для восхождения на вершину из базового лагеря "Приют 11" (высота 4130 м)",- сказал Астафьев.

Вторыми на самой высокой точке Европы оказались горные стрелки из Узбекистана (3 часа 24 минуты), третьими - военнослужащие Индии (3 часа 34 минуты). Команда военных РФ пришла к финишной точке четвертой за 3 часа 40 минуты.

В настоящее время все участники соревнований вернулись в спортивный центр "Терскол", где 10 августа пройдет закрытие соревнований. Астафьев уточнил, что после всех 14 заданий команда России уверенно лидирует в общем зачете международного конкурса, вторыми идут китайские военные, третьи - военнослужащие Казахстана.

Конкурс по полевой выучке горных подразделений "Эльбрусское кольцо" проводится в рамках Армейских международных игр на территории спортивного центра ЦСКА "Терскол" в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Участниками конкурса в этом году стали команды Ирана, Индии, Казахстана, Марокко, Китая, России и Узбекистана, всего 80 человек.

IV Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа на 24 полигонах в семи странах мира. В играх принимают участие 189 команд из 32 стран, они состязаются в 28 конкурсах.

09.08.2018
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