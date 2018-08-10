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10.08.2018
ТАСС

Ночные задания впервые включат в конкурс "Отличники войсковой разведки" в 2019 году

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие на этапе международного конкурса Отличники войсковой разведки в Новосибирской области.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

Сам конкурс пройдет в индийском городе Джайсалмир

ТАСС, 9 августа. Конкурс Армейских международных игр "Отличники войсковой разведки" в 2019 году впервые пройдет в индийском городе Джайсалмир, а в программу соревнований включат ночные задания в пустыне. Об этом  сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"На торжественной церемонии закрытия конкурса, которая состоялась в Новосибирске, бригадный генерал от Вооруженных сил Индии Раманкутти Прем Радж заявил, что Армейские игры разведчиков в следующем году пройдут в городе Джайсалмир. После награждения победителей и призеров конкурса от российской стороны представителю Индии был вручен флаг международных соревнований и кубок с символикой Армейских игр", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что новшеством Армейских игр в Индии станет то, что этапы будут проходить как днем, так и ночью. "Настоящий разведчик должен быть гибким, должен уметь приспосабливаться к любым климатическим условиям. Разведчикам предстоит быть готовыми выполнять задачи в пустынной местности", - цитирует пресс-служба Раманкутти Прем Раджа.

Международные соревнования разведчиков в течение четырех лет проходили на полигоне Кольцово в Новосибирской области. Неизменно победителями конкурса становились военнослужащие из Российской Федерации.

В конкурсе "Отличники войсковой разведки - 2018" приняли участие команды из России, Китая, Узбекистана, Армении, Судана, Казахстана, Зимбабве и Белоруссии. Одержавшим победу россиянам вручили кубок Армейских игр, а в качестве приза - фронтальный погрузчик. Механику-водителю российской команды, установившему рекорд по вождению БМП-2, подарили квадроцикл.

IV Армейские международные игры проводятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.

09.08.2018
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принадлежат ТАСС
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