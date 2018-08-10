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10.08.2018
ТАСС

ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник: Николай Енин / wizarden.ru / vk.com

До конца года в рамках выполнения гособоронзаказа в Воздушно-космические силы поступят еще семь самолетов Су-35С

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России во втором квартале 2018 года получили свыше 30 новых и отремонтированных самолетов, а также 24 новых и отремонтированных вертолета. Соответствующее сообщение размещено в четверг на сайте Минобороны РФ.

"В интересах Воздушно-космических войск России во втором квартале текущего года от предприятий промышленности принято более 30 новых и отремонтированных самолетов, пять новых и 19 прошедших ремонт вертолетов, а также зенитный ракетный комплекс С-300, прошедший ремонт", - указывается в тексте.

До конца года в рамках выполнения гособоронзаказа в ВКС РФ поступят на вооружение еще семь самолетов Су-35С. Кроме того, ВКС получили 36 новых и девять модернизированных радиолокационных станций кругового обзора "Каста 2-2" и более 30 тыс. авиационных средств поражения.

"Радиолокационные станции усилили боевые возможности по контролю воздушного пространства подразделениями радиотехнических войск. Они обеспечивают обнаружение самолетов, вертолетов, ракет, а также летящих объектов на малых и предельно малых высотах", - добавили в военном ведомстве.

09.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Каста-2
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