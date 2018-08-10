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10.08.2018
ТАСС

Ученые Сыктывкара и Томска разработали новый препарат для улучшения кровообращения

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Института химии Коми
Источник: www.komisc.ru

Полусинтетический препарат получен из природного сырья

СЫКТЫВКАР, 9 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Фармакологическую субстанцию "Диборнол" получили ученые Института химии Коми научного центра УрО РАН. На ее основе исследователи намерены создать лекарственный препарат для больных с нарушением кровообращения, рассказал ТАСС руководитель научной группы, член-корреспондент РАН, профессор Александр Кучин.

"Мы получили инновационную фармацевтическую субстанцию "Диборнол", которая обладает антиоксидантной, гемореологической, антитромбогенной, нейропротекторной и ретинопротекторной активностью (улучшает свойства крови), увеличивает мозговой кровоток для эффективного лечения больных с хроническими нарушениями кровообращения. Проведен полный цикл доклинических испытаний совместно с НИИ фармакологии и регенеративной медицины в Томске. Аналогов препарату по комплексу полезных свойств на мировом фармацевтическом рынке нет", - рассказал ТАСС ученый.

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По его словам, "Диборнол" - это полусинтетический препарат, полученный из природного сырья - из компонентов скипидара. Его эффективность была доказана в ходе совместных экспериментов с биологами Института биологии Коми НЦ и фармакологами из Томска. Название "Диборнол" запатентовано как товарный знак. Кроме того, получена целая серия патентов, порядка 30 - на его свойства.

По информации разработчиков, если своевременно начать использование диборнола, вероятность полного выздоровления увеличивается в несколько раз при таких тяжелых заболеваниях, как инфаркт миокарда и ишемическая болезнь сердца. Кроме терапии диборнол можно использовать для предупреждения тяжелых состояний и восстановления деятельности сердца.

Работа над "Диборнолом" велась более 10 лет, в том числе около трех лет проводились доклинические испытания. "Сейчас у нас полностью подготовлены документы, чтобы сдать их в Минздрав России на следующий этап - клинические исследования, которые займут не менее 5-7 лет. Но нужно еще где-то найти средства в размере 50-70 млн рублей на эти исследования, а также на производство препарата в опытном масштабе.

Раннее за изучение фармакологических эффектов нового вещества, сотрудник биологического института Томского госуниверситета Петр Щетинин стал получателем стипендии Президента для молодых ученых и аспирантов. В ходе экспериментов удалось установить, что данный препарат обладает значительным потенциалом для применения в лечении и предупреждении тяжелых сердечно-сосудистых патологий – ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

09.08.2018
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Страны
Россия
Проекты
Медицина
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