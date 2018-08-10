Американский журналист объяснил, почему "Россия - друг США"

Американский журналист Дэвид Свонсон высказал мнение, что Россия - это друг Соединенных штатов, иначе бы она не стала бы на протяжении десятилетий мириться с неприкрытой агрессией против себя, пишет журнал Foreign Policy.

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В качестве примера автор перечислил антироссийские действия США за последние сто лет. Начал Свонсон с 1918 года, когда американские войска заняли Мурманск, но забыл упомянуть про участие американских войск в захвате российского Дальнего Востока. После этого, напомнил он, во время Второй мировой войны официальный Вашингтон специально затягивал открытие второго фронта для того, чтобы СССР и Германия понесли как можно большие потери.

Во времена Холодной войны образ советской угрозы, превосходства СССР в ядерном арсенале и "русские танки" стали главным источником доходов для американских оружейников и кинематографистов. Соединенные Штаты втянули Советский Союз в Афганскую войну и вооружили его противников. Все советские инициативы по ядерному разоружению блокировались Вашингтоном. Попытки дипломатического решения некоторых спорных вопросов натыкались на "стену непонимания США".

Также после объединения Германии США обещали Москве, что не будут расширять НАТО на восток и снова не сдержали свое слово. При этом США, обвиняя Россию в якобы ее попытках вмешательства в американские выборы, хвастают, что в 90-х годах 20 века открыто вмешивались в выборы в России, пользуясь поддержкой Бориса Ельцина, игнорируя интересы самой России.

Все современные инициативы России по запрету космических вооружений, деятельности в киберпространстве и ядерных вооружениях открыто игнорируются США.

Два последних президента США, Барак Обама и Дональд Трамп, продолжили политику "агрессии против России". Обама подготовил переворот на Украине, а Трамп поставляет им оружие. Обама вторгся в Сирию, устроив там хаос, а Трамп его усугубил, расширив масштаб авиаударов. В настоящее время США обвиняют Россию во всяческих грехах, включая: влияние на Европу с помощью углеводородов, крушение малазийского авиалайнера на Украине, присоединение Крыма путем референдума и ввод российских войск на восток Украины и еще множестве "проступках", ни один из которых не сравнится с тем ,что творят США в других странах.

В конце своей статьи журналист задается вопросом: "Так какое же отношение все это имеет к тому, что Россия — наш друг?", и сам же на него отвечает: "Никто, кроме настоящего друга, не стал бы терпеть все эти выходки США".