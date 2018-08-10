Минобороны заказало модернизацию "Аллигаторов"

Российское военное ведомство решило улучшить характеристики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в части повышения эффективности применения противотанкового вооружения, передает РИА Новости.

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Согласно информации, опубликованной на сайте закупок, целью работ является усовершенствование гиростабилизированной оптико-электронной системы (изделие ГОЭС-451) для повышения характеристик по дальности обнаружения и распознавания целей. Кроме того, машины должны быть оснащены модернизированной оптико-электронной системой.

Согласно требованиям заказчика, дальность обнаружения цели типа "танк" после модернизации должна составить не менее 10 км, дальность распознавания – не менее 8 км. Те же показатели в тепловизионном канале – не менее 8 км и 5 км соответственно.

Работы на этом направлении должны быть завершены до начала октября текущего года. Окончанием работ будет считаться внесение изменений в конструкторскую документацию по результатам контрольного полета и летной оценки.

Аппаратура системы ГОЭС-451 размещается в носовой части машины и имеет в своем составе телевизионную камеру, тепловизор, лазерный дальномер-целеуказатель, систему наведения ПТУР.

Издание напоминает, что на Ка-52 устанавливается комплекс управляемого вооружения "Вихрь-М", в состав которого входят 12 сверхзвуковых ракет "Вихрь-1" (9М127-1). Боеприпас выполнен по аэродинамической схеме "Утка" со складным крылом.