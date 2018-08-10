УВЗ создаёт робототехнический комплекс на базе Т-72

Корпорация УВЗ ведет разработку тяжелого штурмового робототехнического комплекса на базе шасси Т-72Б3 (ОКР "Штурм"), сообщает РБК.

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Основная цель разработки – снижение потерь личного состава в ходе боевых действий. К настоящему времени создан макет комплекса с боевым оборудованием, рассказал источник в Минобороны.

Предполагается, что в состав комплекса войдут 4 боевые машины с различным вооружением, в том числе со 125-мм пушкой Д-414 с автоматом заряжания на 22 выстрела; с блоками пусковых установок реактивных огнеметов РПО-2"Шмель-М"; с боевым модулем из двух 30-мм автоматических пушек 2А42 и РПО-2 "Шмель-М"; с НУРС 220 мм типа МО.1.01.04М (16 термобарических выстрелов).

Все машины также будут оснащены пулеметами Калашникова, бульдозерными отвалами и комплектами всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Команды танкам будут передаваться с подвижного пульта дистанционного управления.

По словам источника, боевые машины будут способны в любое время суток обнаруживать и уничтожать противника, в том числе на верхних этажах зданий, не нанося разрушительного ущерба городским постройкам.

Еще одно пожелание военного ведомства – возможность ведения огня в программируемом режиме, то есть по предварительно разведанным целям и в соответствии с боевой задачей, введенной в бортовой компьютер.

В корпорации УВЗ комментировать данное сообщение отказались.