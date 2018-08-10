Для сдерживания российской агрессии. США перебросили в Европу F-22

Соединенные Штаты перебросили в Европу эскадрилью истребителей F-22. Согласно сообщению командования ВВС в Европе, самолеты развернуты для предотвращения "любой потенциальной российской агрессии", сообщил журнал The National Interest.

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Согласно публикации издания, американские ВВС перебросили в Европу истребители Lockheed Martin F-22A Raptor, которые на данный момент размещены в Германии на авиабазе Шпангдалем. Переброска истребителей состоялась 8 августа, также вместе с самолетами на авиабазу прибыло оборудование эскадрильи. Целью переброски указывается "проведение тренировочных полетов с другими самолетами европейских партнеров". Истребители останутся в Европе в течении нескольких недель. Переброска профинансирована Европой (Европейской инициативой перестраховки ERI). Истребители приписаны к 95-й истребительной эскадрильи 325-го истребительного крыла на авиабазе Тиндалл в штате Флорида.

Как сообщили в командовании ВВС в Европе, истребители будут поочередно перебрасываться в различные страны НАТО для "проведения тренировочных полетов с союзниками", с целью укрепить альянс и сдержать региональную агрессию России.

Ранее о предстоящей переброске в Европу американских истребителей пятого поколения F-22 сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.