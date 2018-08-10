Войти
10.08.2018
Военное обозрение

Для сдерживания российской агрессии. США перебросили в Европу F-22

325
0
0

Соединенные Штаты перебросили в Европу эскадрилью истребителей F-22. Согласно сообщению командования ВВС в Европе, самолеты развернуты для предотвращения "любой потенциальной российской агрессии", сообщил журнал The National Interest.

http://www.globallookpress.com/

Согласно публикации издания, американские ВВС перебросили в Европу истребители Lockheed Martin F-22A Raptor, которые на данный момент размещены в Германии на авиабазе Шпангдалем. Переброска истребителей состоялась 8 августа, также вместе с самолетами на авиабазу прибыло оборудование эскадрильи. Целью переброски указывается "проведение тренировочных полетов с другими самолетами европейских партнеров". Истребители останутся в Европе в течении нескольких недель. Переброска профинансирована Европой (Европейской инициативой перестраховки ERI). Истребители приписаны к 95-й истребительной эскадрильи 325-го истребительного крыла на авиабазе Тиндалл в штате Флорида.

Как сообщили в командовании ВВС в Европе, истребители будут поочередно перебрасываться в различные страны НАТО для "проведения тренировочных полетов с союзниками", с целью укрепить альянс и сдержать региональную агрессию России.

Ранее о предстоящей переброске в Европу американских истребителей пятого поколения F-22 сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
F-22
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
Похожие новости
10.08.2018
Дорогой пролет
08.08.2018
Знакомство со взломом: через Tinder утекли данные о новом истребителе
30.07.2018
Пока Шойгу показывает мультики. Как Китай и США ведут битву за гиперзвук
07.05.2018
Nikkei: Япония намерена потратить $55 млрд на создание нового истребителя для своих ВВС
25.04.2018
Российские С-300 и С-400: грозные убийцы или переоцененные пустышки?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 10:22
  • 88
"Кинжал" для "Тушки"
  • 10.08 10:17
  • 36
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 10.08 10:02
  • 74
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 10.08 09:48
  • 2
Дорогой пролет
  • 10.08 09:33
  • 1
Ракета НАТО подожгла эстонский заповедник
  • 10.08 08:36
  • 4
Американский генерал усомнился в мощи российского оружия
  • 10.08 08:04
  • 11
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 10.08 07:29
  • 1
Ракету-носитель "Ангара" предложили сделать многоразовой
  • 10.08 06:42
  • 9
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 10.08 06:38
  • 1
Российский "Протон" подорожает в 2,5 раза
  • 10.08 01:15
  • 42
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 09.08 23:48
  • 1
В Эстонии Испанский истребитель случайно выпустил ракету
  • 09.08 22:58
  • 4
В США назвали "фейковое" оружие России
  • 09.08 22:41
  • 37
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 09.08 22:04
  • 1588
Как насчёт юмористического раздела?