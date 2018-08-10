ВС Чехии намерены пробрести станции радиотехнической разведки "Вера-NG"

ЦАМТО, 9 августа. Генеральный штаб ВС Чехии объявил о намерении приобрести дополнительно две мобильные пассивные системы радиотехнической разведки "Вера-NG" (VERA-NG) чешской компании ERA (входит в состав OMNIPOL Group) для поддержки зарубежных операций НАТО.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителя Генерального штаба майора Властимилу Ципризову, закупка осуществляется с целью замены устаревших мобильных пассивных РЛС "Вера" двумя новыми модульными системами, обладающими расширенными возможностями по ведению РЭБ.

Представитель Генштаба подчеркнула, что точная дата закупки пока не определена. Предполагается приобрести последнюю версию "Вера-NG", отличающуюся более высокой мобильностью, простотой транспортировки самолетами НАТО и возможностью скрытного развертывания в передовых боевых порядках.

Известно, что в настоящее время ВС Чехии применяют одну систему "Вера-NG" и две "Вера".

Применение пассивных систем радиотехнической разведки, наряду с выполнением задач радиационной, химической и биологической защиты, являются двумя уникальными специализациями, которые ВС Чехии предложили предоставить при вступлении в НАТО в 1999 году.