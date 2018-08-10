В соединения и воинские части ЮВО в июле поступило около 80 ед. новейших образцов ВВСТ

ЦАМТО, 9 августа. Около 80 ед. новейших образцов военной техники поступило в июле 2018 года на вооружение 20-ти соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО).

О результатах оснащения новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

По его словам, "в целом за 7 месяцев текущего года на вооружение войск округа поступило около 400 образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 80 ед. в июле".

"В полном объеме перевооружены на новые образцы два артиллерийских дивизиона. В мотострелковое и артиллерийское соединения округа приняты на вооружение около 30 самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-СМ" и 2С19М1 "Мста-С", – уточнил командующий войсками ЮВО.

Кроме того, в июле войска ЮВО пополнились беспилотными летательными аппаратами, современными комплексами РЭБ, специальной техникой для инженерных и железнодорожных войск, подразделений материально-технического обеспечения, радиационной химической и биологической защиты.

Всего в текущем году в войска ЮВО планируется поставить более 1450 ед. новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. Обеспеченность военного округа вооружением и техникой составляет более 98 проц., из них 63 проц. составляют современные образцы, сообщает пресс-служба ЮВО.