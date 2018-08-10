Учебный корабль "Перекоп" отправился из Владивостока в первый арктический поход

Впервые в истории учебных походов судно пройдет по Северному морскому пути до Североморска

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" отправился из Владивостока в первый арктический штурманский поход. Об этом сообщил представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Во Владивостоке торжественно проводили в первый арктический штурманский поход учебный корабль Балтийского флота "Перекоп". "Перекоп" посетит порт Корсаков на острове Сахалин, затем совершит заход на Камчатку, а далее впервые в истории учебных походов он пройдет по Северному морскому пути до Североморска. В период плавания, если возникнет такая необходимость, для ледовой проводки корабля будут предоставлены ледокольные суда", - сообщил Воскресенский.

На борту учебного корабля более 160 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, 64 учащихся 11-х классов Владивостокского филиала Нахимовского военного училища и юнармейцы. Планируется, что первая морская практика нахимовцев и юнармейцев завершится на Камчатке, курсанты же продолжат межфлотский переход. Старшим похода назначен начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлев.

В соответствии с программой практики курсанты и нахимовцы будут участвовать во внутрикорабельных учениях, а также получат практические навыки несения штурманской вахты при выполнении кораблем задач в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями.

Ранее учебный корабль "Перекоп" в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Севастополя во Владивосток. Корабль прошел через два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14,3 тыс. морских миль. На переходе корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и Папуа-Новую Гвинею. В столицу Приморья корабль прибыл 3 июня.