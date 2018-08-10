В Татарстане прошли испытания созданного по заказу Минобороны беспилотного конвертоплана

Летательный аппарат способен двигаться со скоростью 100-140 км/ч и поднимать в воздух 1 кг полезной нагрузки

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат, разработанный в Татарстане по заказу Министерства обороны РФ, успешно прошел испытания. Об этом в четверг на выставке "Казань АКТО 2018" сообщил ректор Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева Альберт Гильмутдинов.

"Конвертоплан, который взлетает как вертолет, а потом летит, как самолет, испытан, реально летает, сделан по заказу Минобороны РФ. Дальность полета - 100 км, крейсерская скорость - около 100-140 км/ч, может зависать, как вертолет, то есть комбинация вертолета и самолета", - сказал он.

Взлетная масса беспилотного конвертоплана составляет 6,7 кг, при этом он может поднять воздух 1 кг полезной нагрузки (фотоаппаратура, тепловизор и другое). В материалах к летательному аппарату отмечается, что его можно применять в сфере энергетики и связи, дорожного и сельского хозяйства, нефтегазодобывающей отрасли.

Среди преимуществ летательного аппарата - отсутствие необходимости во взлетно-посадочной полосе, модульная сборка и технологии, рассчитанные на массовое производство.