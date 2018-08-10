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10.08.2018
ТАСС

Лучшим разведчиком Армейских игр стал военнослужащий из России

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Этап международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
Этап международного конкурса "Отличники войсковой разведки".
Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

В конкурсе участвовали военные из России, Судана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Армении и Белоруссии

ТАСС, 9 августа. Курсант Новосибирского высшего военного командного училища был признан лучшим разведчиком на конкурсе Армейских международных игр "Отличники войсковой разведки - 2018". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Курсант Егор Валуев во время соревнований продемонстрировал наивысший уровень физической и боевой подготовки, поэтому судейская коллегия признала его лучшим разведчиком игр", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, представители российской команды в индивидуальном зачете стали победителями в следующих номинациях: "Лучший командир разведывательной группы", "Лучший механик-водитель", "Лучший разведчик-снайпер" и "Лучший разведчик-пулеметчик". Второе и третье место на международных соревнованиях заняли разведчики из Китая и Узбекистана. Награждение победителей состоялось в четверг в Новосибирске.

В международном конкурсе "Отличники войсковой разведки - 2018", который проходил на полигоне Кольцово в Новосибирской области, участвовали команды из России, Судана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Армении и Белоруссии.

IV Армейские международные игры проводятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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