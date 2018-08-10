Минобороны закупит десять комплексов для борьбы с подводными минами
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Дизель-электрическая подводная лодка Владикавказ принимает участие в тренировке Главного Военно-Морского Парада в Кронштадте. 17 июля 2018.
Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ планирует закупить 10 комплексов "Бурак-М", предназначенных для радиоэлектронной борьбы с реактивными глубинными минами (РГБ), на общую сумму порядка 300 миллионов рублей, следует из информации, опубликованной в четверг на сайте госзакупок.
Согласно документу, военное ведомство планирует закупить пять таких комплексов в 2019 году (стоимостью 149,2 миллиона рублей) и ещё пять в 2020 году (на 150,7 миллионов рублей).
При этом характеристики "Бурака-М" не уточняются, так как данный аукцион размещен в закрытом формате.
09.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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