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10.08.2018
РИА Новости

Минобороны закупит десять комплексов для борьбы с подводными минами

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Дизель-электрическая подводная лодка Владикавказ принимает участие в тренировке Главного Военно-Морского Парада в Кронштадте. 17 июля 2018
Дизель-электрическая подводная лодка Владикавказ принимает участие в тренировке Главного Военно-Морского Парада в Кронштадте. 17 июля 2018.
Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ планирует закупить 10 комплексов "Бурак-М", предназначенных для радиоэлектронной борьбы с реактивными глубинными минами (РГБ), на общую сумму порядка 300 миллионов рублей, следует из информации, опубликованной в четверг на сайте госзакупок.

Согласно документу, военное ведомство планирует закупить пять таких комплексов в 2019 году (стоимостью 149,2 миллиона рублей) и ещё пять в 2020 году (на 150,7 миллионов рублей).

При этом характеристики "Бурака-М" не уточняются, так как данный аукцион размещен в закрытом формате.

09.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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