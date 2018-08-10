Минобороны закупит десять комплексов для борьбы с подводными минами

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ планирует закупить 10 комплексов "Бурак-М", предназначенных для радиоэлектронной борьбы с реактивными глубинными минами (РГБ), на общую сумму порядка 300 миллионов рублей, следует из информации, опубликованной в четверг на сайте госзакупок.

Согласно документу, военное ведомство планирует закупить пять таких комплексов в 2019 году (стоимостью 149,2 миллиона рублей) и ещё пять в 2020 году (на 150,7 миллионов рублей).

При этом характеристики "Бурака-М" не уточняются, так как данный аукцион размещен в закрытом формате.