Когда-то Советский Союз был мировой сверхдержавой, чей военно-промышленный комплекс по своей мощи уступал лишь американскому. В свое время военная промышленность СССР пользовалась огромной популярностью среди большого количества стран мира. Однако после распада СССР оборонная промышленность бывших союзных республик, таких как Украина и Белоруссия, стала стремительно деградировать. Оставленное Советским Союзом наследие в сфере ВПК было по большей части растрачено впустую и, в конечном счете, военная промышленность бывших союзных стран оказалась в полном упадке. Вместе с тем, только в России ВПК по-прежнему развивается достаточно хорошо: по крайней мере, в этой сфере пока не было какого-либо серьезного спада. Однако многие видят в этом заслугу именно Индии, военные заказы которой и спасли российский ВПК. Откуда же взялась такая точка зрения?

Выпускавшиеся советской военной промышленностью самолеты, подводные лодки, корабли и другая военная техника ненамного уступали американским вооружениям, а также были в своем роде уникальными и самодостаточными с точки зрения их производства. В то время были сформированы всесторонне развитый военно-промышленный комплекс и система кадров, состоящая из сотен тысяч технических специалистов в сфере НИОКР и технологического производства. Однако после распада Советского Союза военная промышленность оказалась хаотично поделена главным образом между Россией, Украиной и Белоруссией. Из-за нехватки средств и отсутствия покупателей Украина начала продавать все, что имело хоть какую-либо ценность: оборудование, авианосцы, подводные лодки и так далее. Именно в таких условиях был приобретен нынешний китайский авианосец Ляонин.

Авианосец Ляонин в Китае. Архивное фото. Источник: © AP Photo / Vincent Yu

Помимо этого, из-за нехватки денег Украина страдает от масштабного оттока квалифицированных кадров, поэтому ее военно-промышленная база, доставшаяся в наследство от СССР, окажется полностью истощенной до 2020 года. Такая же ситуация наблюдается и в Белоруссии, чей военно-промышленный комплекс практически полностью пришел в упадок. И только России удалось не просто обеспечить значительное количество соответствующих технических специалистов, но и сохранить масштабы и конкурентоспособность своей оборонной промышленности, которая, к тому же, активно развивается. Уже довольно долгое время Россия продолжает оставаться второй военно-технологической державой мира, унаследовав этот статус от Советского Союза.

Однако все эти достижения были неразрывно связаны лишь с одним государством - Индией. Несмотря на то, что Индия располагает огромным населением в более чем 1,3 миллиарда человек, а ее экономика развивается достаточно быстро, страна практически не имеет собственных военных технологий. Военно-промышленный комплекс Индии развит крайне слабо, вплоть до того, что страна не способна самостоятельно производить боеприпасы. Именно поэтому с момента получения независимости Индия тратила большое количество денег на покупку вооружений, при этом 70% этих средств уходило на российское оружие. Индия активно закупала у России весь спектр военной техники, начиная от авианосцев, подводных лодок, истребителей и заканчивая танками, военными кораблями, артиллерией и ракетами. При этом Индия тратила на это все во много раз больше денег, чем другие страны.

Кроме того, помимо доходов от продажи вооружений российский ВПК также получил большое количество денег от оказания услуг по ремонту военной техники, поставок запасных частей и обучения соответствующих специалистов. Таким образом, Индия ежегодно закупает у России вооружение и боеприпасы на несколько десятков миллиардов долларов в год, считаясь крупнейшим покупателем российской военной продукции со времен распада СССР. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что закупки Индией российского вооружения на протяжении нескольких десятилетий, по сути, спасли российскую оборонную промышленность ровно так же, как и длившаяся восемь лет Ирано-иракская война помогла удерживать на плаву китайский ВПК. Если бы не ежегодные финансовые вливания со стороны индийских заказчиков, то нехватка денег неизбежно привела бы к тому, что российская военная промышленность деградировала и оказалась бы проданной за бесценок таким же образом, как это произошло в Украине, а квалифицированные кадры не смогли бы остаться на своих местах.

Индия продвигает проекты исследований и разработок совместно с Россией, которые, опять-таки, финансируются Индией, а Россия, при этом, предоставляет своих специалистов и соответствующие услуги. Все это косвенным образом приносит выгоду российскому ВПК и стимулирует его технологическое развитие. Именно благодаря этому российская оборонная промышленность в ближайшие десятилетия сможет, как и раньше, сохранять свою конкурентоспособность и пользоваться хорошей репутацией во всем мире. Таким образом, можно без преувеличения сказать, что Индия внесла заметный вклад в сохранение ВПК России, сначала поддержав его своими заказами, а затем предоставив стимулы для его дальнейшего развития. А все из-за того, что Индия в духе нуворишей нашего времени растратила слишком много средств впустую. Как говорится, "деньги есть, а ума нет" (дословно "люди глупые, и денег у них много" - прим. пер.).

Соху, Китай