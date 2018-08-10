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10.08.2018
ИноСМИ

ХАМАС и Израиль оказались на грани войны

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Израильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО "Железный купол".
Источник: © AP Photo, Tsafrir Abayov

ХАМАС обстреливает территорию юга Израиля. Начиная с вечера среды и до утра четверга по территории Израиля было выпущено около 80 ракет, из них 14 были сбиты системой ПВО "Железный купол", сообщает "Курсор". В результате обстрелов Сдерота - города в южной части Израиля - были ранены 12 человек. Еще 13 жителей "касамграда" обратились за медпомощью после шоковых травм. В округе Эшколь осколком ракеты была тяжело ранена женщина.

Авиация ЦАХАЛ атаковало около 140 объектов террористов на территории сектора Газы, однако это никак не повлияло на боевой потенциал ХАМАС и не восстановило "фактор сдерживания", подчеркивает издание.

Как заявил анонимный "высокопоставленный армейский источник", среди возможных вариантов ответа на действия ХАМАС - крупномасштабная операция ЦАХАЛ в секторе Газы с участием сухопутных войск. В новой войне из-за возросшей огневой мощи ХАМАС системы ПВО в приграничной полосе, вероятно, не справятся со своей задачей - защиты населения от ракетных обстрелов.

Поэтому, как подчеркнул армейских источник, возникнет необходимость в массовой эвакуации населения из района боевых действий (речь идет о десятках тысяч человек). Высокопоставленный военный признал, что "фактор сдерживания", который был достигнут в результате операция "Нерушимая скала" летом 2014 года, к настоящему времени полностью утрачен.

09.08.2018
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Страны
Израиль
Продукция
Железный купол
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