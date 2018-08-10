Войти
10.08.2018
РИА Новости

В МИД рассказали об особом правовом статусе Каспия

409
0
0
Морской порт в городе Астрахань. Архивное фото
Морской порт в городе Астрахань. Архивное фото.
Источник: © Depositphotos / Godlind

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Согласно конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая, как ожидается, будет подписана на саммите лидеров в казахстанском Актау, водоем не будет признан ни озером, ни морем, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Президенты пяти прибрежных государств встретятся 12 августа в Актау на пятом Каспийском саммите, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. Как ожидается, основным итоговым документом саммита должна стать конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

По словам Карасина, по конвенции, Каспий не будет ни морем, ни озером. "У Каспийского моря будет особый правовой статус. Это объясняется набором специфических географических, гидрологических и иных характеристик. Оно представляет собой внутриконтинентальный водоем, который не имеет прямой связи с Мировым океаном, и поэтому не может рассматриваться в качестве моря", - заявил замглавы МИД РФ в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, "одновременно в силу своих размеров, состава воды и особенностей дна Каспий не может считаться и озером".

"В этой связи к Каспийскому морю не применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении трансграничных озер: на секторы разграничивается только его дно, суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании других принципов", - заявил дипломат.

Он напомнил, что прикаспийские государства давно нашли пути урегулирования спорных вопросов о размежевании дна Каспия на двусторонней и трехсторонней основе.

"На мой взгляд, те соглашения, которые ранее заключили между собой Россия, Казахстан и Азербайджан, а также Казахстан и Туркменистан, могут послужить примером и при делимитации в южной части моря. Конвенция четко фиксирует цели такого разграничения исключительно для недропользования и обязывает стороны проводить его путем переговоров на основе международного права. Прибрежные государства при завершении делимитации получают полную юрисдикцию над ресурсами своего участка дна. Но правовой статус покрывающих вод отличен", - отметил он.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права - Азербайджана, Казахстана и Туркмении - поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Казахстан
Россия
Туркменистан
Компании
ООН
Похожие новости
10.08.2018
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
10.08.2018
Кот-д'Ивуар приобрел бронемашины "Кайман" белорусского производства
08.08.2018
Турция намерена до конца года создать космическое агентство
07.08.2018
Религия и уран: за что воюют в Центральной Африке
06.08.2018
Эксперты ООН описали работу российских военных инструкторов в Центральноафриканской Республике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 10:22
  • 88
"Кинжал" для "Тушки"
  • 10.08 10:17
  • 36
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 10.08 10:02
  • 74
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 10.08 09:48
  • 2
Дорогой пролет
  • 10.08 09:33
  • 1
Ракета НАТО подожгла эстонский заповедник
  • 10.08 08:36
  • 4
Американский генерал усомнился в мощи российского оружия
  • 10.08 08:04
  • 11
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 10.08 07:29
  • 1
Ракету-носитель "Ангара" предложили сделать многоразовой
  • 10.08 06:42
  • 9
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 10.08 06:38
  • 1
Российский "Протон" подорожает в 2,5 раза
  • 10.08 01:15
  • 42
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 09.08 23:48
  • 1
В Эстонии Испанский истребитель случайно выпустил ракету
  • 09.08 22:58
  • 4
В США назвали "фейковое" оружие России
  • 09.08 22:41
  • 37
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 09.08 22:04
  • 1588
Как насчёт юмористического раздела?