В Совфеде рассказали, как Россия может ответить на санкции США

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия может принять решение об ответных мерах на новые санкции США, ей "есть чем ответить" в сфере уникальных разработок, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

Госдеп США накануне объявил о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй пакет может включать понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлота" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отметил госдеп.

"Нам есть чем ответить, если президент примет такое решение и будет политическая воля. Ответные меры могут затронуть такие чувствительные сферы, как уникальные разработки", - заявил Рябухин.

По его словам, в случае введения ответных мер под запрет на импорт в США могут попасть ракетные двигатели РД-180, которые также являются продукцией двойного назначения, поскольку они используются для вывода на орбиту не только на гражданских, но и на военных спутников.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180. Примерно два года назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет в США созданы не будут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно 20 РД-180. Двигатели РД-180 работают на первой ступени американских ракет Atlas 5.

Ранее сообщалось, что United Launch Alliance, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024 или 2025 года, а возможно и до 2028 года.

Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Этот двигатель разработан и производится НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.