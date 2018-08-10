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10.08.2018
ЦАМТО

Кот-д'Ивуар приобрел бронемашины "Кайман" белорусского производства

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Бронированные машины "Кайман"
Бронированные машины "Кайман".
Источник: koaci.com

ЦАМТО, 9 августа. Как стало известно 7 августа, Кот-д'Ивуар стал первым покупателем легкобронированной машины "Кайман" с колесной формулой 4x4, разработанной ОАО "140 ремонтный завод" (г.Борисов, Республика Беларусь).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, три бронемашины белорусского производства в черной окраске жандармерии были представлены на состоявшемся 7 августа в Абиджане параде, посвященном Дню независимости Кот-д'Ивуара.

Ранее, в мае 2017 года, было объявлено о принятии бронемашины "Кайман" на вооружение ВС Республики Беларусь. В январе 2018 года председатель Государственного военно-промышленного комитета страны Олег Двигалев сообщил о начале экспортных поставок бронемашин "Кайман" в одну из неназванных стран Африки.

Бронемашина разработана для проведения разведывательно-диверсионных операций, сопровождения воинских колонн и патрулирования. Масса ББМ – около 7 т. Габаритные размеры по крыше (без вооружения) – 6000Ч2820Ч2070 мм. ББМ "Кайман" рассчитана на перевозку расчета из шести человек.

Изготовленный "Минским моторным заводом" двигатель Д-245.30Е2 мощностью 170 л.с. позволяет развивать максимальную скорость 100 км/ч на шоссе. Запас хода при движении по шоссе – 1000 км. Машина без подготовки способна преодолевать водные преграды вплавь со скоростью 8 км/ч.

В качестве вооружения могут применяться 7,62-мм пулемет, 30-мм гранатомет АГС-17, боевой модуль "Адунок" белорусской разработки с 12,7-мм пулеметом НСВ "Утес". Броня на бортах и корме, по заявлениям, обеспечивает баллистическую защиту, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.1, а в лобовой проекции – Level.2. Система охлаждения позволяет эксплуатировать машину при температуре окружающей среды до +50 град. С. Современные приборы и датчики белорусского производства позволяют контролировать параметры всех систем обеспечения работы двигателя.

Жандармерия Кот-д'Ивуара также эксплуатирует французские бронетранспортеры VAB и российские БТР-80. Кроме того, на параде была продемонстрирована боевая машина пехоты БМП-1 на тягаче.

Подразделения СВ страны представили на параде 9 новых бронемашин "Бастион" производства Acmat (в настоящее время Arquus) в цветах ООН. В воздушной части парада приняли участие три ударных вертолетов Ми-24В, импортированных в 2017 году из Болгарии.

Первоначально ряд экспертов заявляли, что "Кайман" представляет собой модернизированную версию советской БРДМ-2, однако главный конструктор 140 ремонтного завода Ольга Петрова опровергла эту информацию. Согласно ее заявлению агентству БелТА в мае 2017 года, бронемашина разработана на 140-м заводе "с нуля" и большая часть ее компонентов производится в Республике Беларусь.

09.08.2018
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