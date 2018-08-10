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10.08.2018
ЦАМТО

Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин

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ДЭПЛ 636 Варшавянка
Дизель-электрическая подлодка проекта 636 "Варшавянка".
Источник: Минобороны Рф

ЦАМТО, 9 августа. Россия готова поддержать программы модернизации филиппинского флота, включая вопросы обучения, технического обслуживания и закупок, в том числе программу приобретения подводных лодок.

Как сообщило филиппинское государственное новостное агентство PNA, эти вопросы обсуждались в ходе встречи главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Королева с командующим ВМС Филиппин вице-адмиралом Робертом Эмпедрадом в рамках празднования Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге 29 июля.

Делегация ВМС Филиппин посетила одно из старейших судостроительных предприятий России, "Адмиралтейские верфи" (входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации"), которое занимается строительством подводных лодок.

Как подтвердил пресс-секретарь ВМС Филиппин коммандер Джонатан Зата, стороны также обсудили проект меморандума о взаимопонимании по углублению сотрудничества в области безопасности. В ходе переговоров В.Королев положительно оценил предстоящий визит корабля ВМС Филиппин во Владивосток. Ранее, в июне, три российских военных корабля уже посетили Манилу.

В конце июля Министерство национальной обороны Филиппин подтвердило агентству PNA, что в настоящее время оно проводит "изучение рынка и разработку доктрины" в рамках поддержки программы закупки подводных лодок.

В июне президент Филиппины Родриго Дутерте заявил, что одобрил приобретение подводных лодок для Военно-морских сил страны.

Ранее покупку подводных лодок планировалось реализовать в рамках третьего этапа ("Третий горизонт") программы модернизации ВС Филиппин, который будет осуществляться в течение 2023-2028 гг. Тем не менее, сейчас сроки реализации проекта перенесены на 2018-2022 гг. ("Второй горизонт").

По мнению командования ВМС Филиппин, необходимо приобрести, по крайней мере, две подводные лодки. Предварительный запрос об информации был подготовлен в 2015 году. ВМС Филиппин также создали офис программ подводных лодок, который в рамках процессов планирования оценивает современные проекты подводных лодок и разрабатывает концепцию их применения.

Необходимость приобретения НАПЛ обосновывается тем, что соседние государства Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, Индонезию, Сингапур и Вьетнам, уже приобрели эти корабли. Как заявлено, закупаемые подлодки для филиппинского флота должны стать средством сдерживания потенциального противника.

Предположительно, помимо российских подводных лодок класса "Кило", ВМС Филиппин оценивали НАПЛ класса "Скорпен" французской Naval Group, A26 шведкой Saab и "Тип-209" южнокорейской Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

Позиция России в программе укрепилась благодаря углублению связей двух стран в оборонной сфере.

09.08.2018
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