Тренажерные комплексы для РВСН по многим параметрам не имеют мировых аналогов

ЦАМТО, 9 августа. В интересах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) разрабатывается целая линейка уникальных, не имеющих мировых аналогов тренажерных комплексов.

Программное обеспечение и состав новейших учебно-тренировочных средств идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты РК "Тополь-М" и "Ярс". Причем, для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые заведены в одну учебно-тренировочную сеть. Это позволяет стратегическим ракетчикам отрабатывать на тренажерах не только задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования, но и проводить виртуальные командно-штабные тренировки.

В РВСН сейчас проводятся успешные приемочные испытания образцов уникального тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс". Его особенность заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.

При обучении на данном тренажере военнослужащий сможет почувствовать все преимущества управления крупногабаритной техникой с использованием автоматизированной системы предупреждения аварийных ситуаций, работа которой основана на облегчении управления, контроле работы двигателя и соблюдении расстояния при движении в колоннах в результате наличия датчиков, контролирующих ускорение агрегата, его крены и многие другие параметры.

Имеющийся сегодня в РВСН парк учебно-тренировочных средств насчитывает более 1500 наименований. Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.