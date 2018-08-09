Робот-сапер "Кобра-1600" впервые поступил по гособоронзаказу в инженерную бригаду ЦВО

Робототехнический комплекс «Кобра-1600», предназначенный для дистанционного обезвреживания взрывных устройств, впервые поступил по гособоронзаказу в инженерную бригаду Центрального военного округа.

«Кобра-1600» применяется для проведения визуальной разведки, поиска и первичного диагностирования подозрительных предметов с помощью телекамер, и специального навесного оборудования. Для эвакуации обезвреженных взрывных устройств комплекс экипирован специальными контейнерами. Также робот используется при выполнении технологических операций по обеспечению доступа к потенциально опасным объектам.

Управление робототехническим комплексом осуществляется как по кабелю, так и по радиоканалу, в зависимости от имеющейся обстановки. Длительность непрерывной работы робота составляет от четырех до восьми часов. Гусеничная платформа позволяет «Кобре» преодолевать пороги высотой 160 мм и водные преграды глубиной до 120 мм.