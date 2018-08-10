Состоялся расширенный совет главных инженеров обществ Группы ОСК

ЦАМТО, 9 августа. Состоялось первое расширенное совещание главных инженеров корпорации, организованное Департаментами технического развития и капитального строительства АО "ОСК".

Его темой стали ключевые вопросы технического развития и мероприятия по строительству на предприятиях ОСК.

На совещании присутствовали около 120 главных инженеров и руководителей служб капитального строительства всех предприятий ОСК (Севмаша, Северной верфи, "Звездочки" и ее филиалов, Балтийского завода, "Янтаря", Адмиралтейских верфей, 33 СРЗ и др.). Участники совещания обсудили проблемные вопросы отрасли, а также поделились опытом в реализации направлений технического развития и капитального строительства.

С докладами выступили вице-президент по техническому развитию Дмитрий Колодяжный, рассказавший о реализации стратегии технического развития; директор Департамента капитального строительства Наталья Бухарова, осветившая актуальные вопросы реализации мероприятий по строительству; директор Департамента инвестиционной деятельности Татьяна Ишутина с докладом "Инвестиционная процедура как основной инструмент повышения эффективности инвестиционной деятельности".

В рабочих группах были рассмотрены вопросы формирования программы организационного-технического развития обществ Группы ОСК (на базе концепции развития производственных мощностей строительства кораблей и судов Группы ОСК); программа энергоэффективности АО "ОСК"; вопросы, связанные с аддитивными технологиями, а также ряд других тем. Отдельно обсуждался контроль сроков выполнения строительно-монтажных работ в собственном Демонстрационно-выставочном павильоне АО "ОСК" в г.Кубинка.

Несмотря на то, что подобные мероприятия проводятся Департаментами технического развития и капитального строительства на регулярной основе, расширенный формат совещания был применен впервые. Специалисты ОСК констатировали, что он показал свою эффективность, и в дальнейшем будет реализован в формате ежеквартального совещания. Это позволит выстроить эффективную, последовательную и системную работу в рамках развития обществ Группы ОСК.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".