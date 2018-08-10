Боевые характеристики вертолетов Ка-52 будут улучшены

ЦАМТО, 9 августа. Характеристики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" будут улучшены, чтобы повысить эффективность применения противотанкового управляемого вооружения.

Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передает "РИА Новости".

Цель работ – усовершенствование изделия ГОЭС-451 (гиростабилизированная оптико-электронная система) для повышения характеристик по дальности обнаружения и распознавания целей, а также оснащение Ка-52 модернизированной оптико-электронной системой.

Дальность обнаружения и распознавания наземной цели типа "танк" в телевизионном канале в дневных условиях после модернизации должна составить не менее 10 км и 8 км, соответственно, тогда как в тепловизионном канале круглосуточно не менее 8 км и 5 км, отмечает агентство.

Все работы в этом направлении должны завершиться до конца сентября 2018 года внесением изменений в утвержденную конструкторскую документацию по результатам контрольного полета и летной оценки, а также выпуском соответствующих бюллетеней.

Гиростабилизированная оптико-электронная система ГОЭС-451 устанавливается в носовой части вертолета и оснащена телевизионной камерой, тепловизором, лазерным дальномером-целеуказателем, а также датчиком лазерного облучения и системой наведения противотанковых управляемых ракет. Таким образом, улучшение характеристик данной системы позволит повысить эффективность применения управляемых ракет типа "Вихрь-1".

Комплекс управляемого вооружения "Вихрь-М" входит в состав вертолета Ка-52. Как ранее сообщил "РИА Новости" представитель холдинга "Высокоточные комплексы", на вертолете установлены 12 сверхзвуковых управляемых ракет "Вихрь-1", предназначенных для борьбы с танками. Дальность стрельбы – от 500 м до 8 тыс. м.