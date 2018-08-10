США хотят разместить элементы ПРО в космосе

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон должен рассматривать космос в качестве "нового театра военных действий"

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Власти США хотят добиться развертывания в космическом пространстве датчиков обнаружения пусков ракет и других элементов систем ПРО.

Об этом в среду, как сообщил журнал Defense News, заявил директор Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле (штат Алабама).

По его словам, американским властям предстоит согласовать еще много требований по процедуре поставок и развитию космических технологий, но "ключевым фактом является то, что необходимость развертывания датчиков обнаружения пусков в космосе рассматривается всерьез и получает необходимую поддержку".

Министр обороны США Джеймс Мэттис 7 августа заявил, что поддерживает идею формирования Космического командования ВС, аргументируя это тем, что Вашингтону необходимо рассматривать космос как "новый театр военных действий".

В июне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны. Американский лидер уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море".