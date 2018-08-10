Войти
10.08.2018
ТАСС

Спутник "Глонасс-М" номер 734 вновь выведен из состава группировки

440
0
0
ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник: politikus.ru

В апреле сообщалось, что аппарат вышел из строя, на его восстановление ушло около месяца

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Космический аппарат "Глонасс-М" номер 734 был выведен из состава орбитальной группировки, следует из данных на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

Отмечается, что спутник временно выведен на техобслуживание.

В апреле этого года стало известно, что "Глонасс-М" номер 734 вышел из строя. На его восстановление ушел почти месяц. Гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" (предприятие - изготовитель спутников "Глонасс") Николай Тестоедов тогда сообщил ТАСС, что в составе группировки спутник будет работать до прибытия "Глонасса-М" номер 756 (был запущен с Плесецка 17 июня и сейчас находится на этапе ввода). Сообщалось, что после ввода в группировку нового аппарата спутник номер 734 перейдет в орбитальный резерв.

"Глонасс-М" номер 734 был запущен на орбиту в декабре 2009 года, в систему был введен в январе 2010 года. Срок активного существования аппарата - семь лет.

Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 23 аппарата (номер 701 проходит летные испытания, номер 756 - на этапе ввода).

Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России - 18.

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
03.07.2018
Два военных спутника "Благовест" запустят в декабре 2018 года и в начале 2019 года
27.06.2018
Спутник "Глонасс-М" номер 702 временно выведен из состава группировки для техобслуживания
18.05.2018
Специалисты восстановили работу вышедшего из строя спутника "Глонасс-М"
16.05.2018
Запуск спутника "Глонасс-М" планируется на 17 июня с Плесецка
04.05.2018
Еще один спутник системы ГЛОНАСС вывели из состава орбитальной группировки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 10:22
  • 88
"Кинжал" для "Тушки"
  • 10.08 10:17
  • 36
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 10.08 10:02
  • 74
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 10.08 09:48
  • 2
Дорогой пролет
  • 10.08 09:33
  • 1
Ракета НАТО подожгла эстонский заповедник
  • 10.08 08:36
  • 4
Американский генерал усомнился в мощи российского оружия
  • 10.08 08:04
  • 11
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 10.08 07:29
  • 1
Ракету-носитель "Ангара" предложили сделать многоразовой
  • 10.08 06:42
  • 9
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 10.08 06:38
  • 1
Российский "Протон" подорожает в 2,5 раза
  • 10.08 01:15
  • 42
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 09.08 23:48
  • 1
В Эстонии Испанский истребитель случайно выпустил ракету
  • 09.08 22:58
  • 4
В США назвали "фейковое" оружие России
  • 09.08 22:41
  • 37
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 09.08 22:04
  • 1588
Как насчёт юмористического раздела?