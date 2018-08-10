Спутник "Глонасс-М" номер 734 вновь выведен из состава группировки

В апреле сообщалось, что аппарат вышел из строя, на его восстановление ушло около месяца

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Космический аппарат "Глонасс-М" номер 734 был выведен из состава орбитальной группировки, следует из данных на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

Отмечается, что спутник временно выведен на техобслуживание.

В апреле этого года стало известно, что "Глонасс-М" номер 734 вышел из строя. На его восстановление ушел почти месяц. Гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" (предприятие - изготовитель спутников "Глонасс") Николай Тестоедов тогда сообщил ТАСС, что в составе группировки спутник будет работать до прибытия "Глонасса-М" номер 756 (был запущен с Плесецка 17 июня и сейчас находится на этапе ввода). Сообщалось, что после ввода в группировку нового аппарата спутник номер 734 перейдет в орбитальный резерв.

"Глонасс-М" номер 734 был запущен на орбиту в декабре 2009 года, в систему был введен в январе 2010 года. Срок активного существования аппарата - семь лет.

Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 23 аппарата (номер 701 проходит летные испытания, номер 756 - на этапе ввода).

Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России - 18.