Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"

Отмечается, что новая разработка позволит повысить качество обучения летчиков сложным элементам пилотирования самолетов марки "МиГ"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Новая многофункциональная нашлемная система для отработки посадок на авианосец и дозаправки в воздухе, созданная в корпорации "МиГ", стала лауреатом конкурса "Авиастроитель года", сообщили в четверг в пресс-службе корпорации.

"Многофункциональная нашлемная система дополненной реальности с трехмерной прогнозной индикацией для выполнения задач точного управления, разработанная в ОКБ имени А.И. Микояна, была признана жюри лучшим инновационным проектом по итогам 2017 года", - рассказали в пресс-службе.

Новая разработка позволит повысить качество обучения летчиков сложным элементам пилотирования самолетов марки "МиГ", отметили в компании. Использование этой системы повысит уровень летной подготовки экипажей для выполнения боевых задач на существующей и перспективной авиационной технике.

"Нашлемная система позволяет отрабатывать на земле такие сложные задачи, как дозаправка топливом в воздухе, маловысотные полеты в режиме огибания рельефа местности, посадка на авианосец и сверхкороткую полосу, а также руление по взлетно-посадочной полосе и палубе авианосца. Кроме того, система дает возможность оценивать восприятие летчиком сложных режимов полета и его психофизиологическое состояние", - пояснили в корпорации.

Конкурс "Авиастроитель года" был учрежден в 2011 году. Цель конкурса - развитие системы общественного стимулирования коллективов корпораций, предприятий авиационной промышленности, учреждений, ассоциаций, обществ, организаций и отдельных физических лиц, добившихся выдающихся результатов в области авиастроения и внесших весомый вклад в развитие отрасли.