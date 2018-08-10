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10.08.2018
ТАСС

Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"

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МиГ-29
МиГ-29.
Источник: © РИА Новости, Скрынников

Отмечается, что новая разработка позволит повысить качество обучения летчиков сложным элементам пилотирования самолетов марки "МиГ"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Новая многофункциональная нашлемная система для отработки посадок на авианосец и дозаправки в воздухе, созданная в корпорации "МиГ", стала лауреатом конкурса "Авиастроитель года", сообщили в четверг в пресс-службе корпорации.

"Многофункциональная нашлемная система дополненной реальности с трехмерной прогнозной индикацией для выполнения задач точного управления, разработанная в ОКБ имени А.И. Микояна, была признана жюри лучшим инновационным проектом по итогам 2017 года", - рассказали в пресс-службе.

Новая разработка позволит повысить качество обучения летчиков сложным элементам пилотирования самолетов марки "МиГ", отметили в компании. Использование этой системы повысит уровень летной подготовки экипажей для выполнения боевых задач на существующей и перспективной авиационной технике.

"Нашлемная система позволяет отрабатывать на земле такие сложные задачи, как дозаправка топливом в воздухе, маловысотные полеты в режиме огибания рельефа местности, посадка на авианосец и сверхкороткую полосу, а также руление по взлетно-посадочной полосе и палубе авианосца. Кроме того, система дает возможность оценивать восприятие летчиком сложных режимов полета и его психофизиологическое состояние", - пояснили в корпорации.

Конкурс "Авиастроитель года" был учрежден в 2011 году. Цель конкурса - развитие системы общественного стимулирования коллективов корпораций, предприятий авиационной промышленности, учреждений, ассоциаций, обществ, организаций и отдельных физических лиц, добившихся выдающихся результатов в области авиастроения и внесших весомый вклад в развитие отрасли.

09.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
МиГ РСК
Проекты
Авианосец
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