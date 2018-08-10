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10.08.2018
ТАСС

У завода - производителя ракет "Сармат" и "Синева" сменился гендиректор

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Красмаш
Красноярский машиностроительный завод.
Источник: vpk-news.ru

На эту должность назначили Александра Гаврилова

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Александр Гаврилов назначен генеральным директором АО "Красмаш" (производитель ракет "Сармат" и "Синева", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), он сменил на этом посту Владимира Колмыкова, сообщили в четверг журналистам на предприятии.

"По решению совета директоров АО "Красмаш" с 9 августа 2018 года генеральным директором предприятия назначен Александр Федорович Гаврилов. Владимир Афанасьевич Колмыков переведен в город Москву на должность генерального директора одного из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности", - говорится в сообщении на сайте завода.

Решение совета директоров огласил исполнительный директор по реализации оборонных программ госкорпорации "Роскосмос" Олег Фролов на совещании руководящего состава АО "Красмаш" 8 августа. Он выразил благодарность Колмыкову за эффективную работу и пожелал успехов его преемнику. "Опирайтесь на ваш прекрасный коллектив и, уверен, у вас все получится", - заявил Фролов, слова которого приводятся в сообщении.

В прощальном слове коллективу бывший гендиректор поблагодарил всех за труд, за выполненные задания. "Мы с вами прошли сложный и напряженный путь и достойно выполнили все поставленные задачи", - сказал он.

"Сармат" и "Синева"

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - около 200 тонн, забрасываемый вес - около 10 тонн.

В конце декабря 2017 года СМИ сообщили о первом успешном бросковом испытании "Сармата". Об очередных бросковых испытаниях ракеты было заявлено в конце марта. Как писала "Красная Звезда", они позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракеты.

Ожидается, что серийное производство "Сармата" должно начаться в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство.

Р-29РМУ2 "Синева" - баллистическая ракета подводных лодок. Это модифицированная версия ракеты Р-29РМ с новой системой управления и использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС.

09.08.2018
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