Иран победил в конкурсе водолазного мастерства "Глубина-2018"

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сборная Ирана победила в водолазном многоборье "Глубина", проходящем в рамках Армейских международных игр (АрМИ - 2018), сообщили журналистам в четверг в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"По итогам семи дней соревнований сборная команда ВМС Исламской Республики Иран набрала 7000 баллов и заняла первое место, сборные Военно-Морского Флота Российской Федерации и сборная ВМС Венесуэлы набрали по 3000 баллов и разделили второе место. Бронзовым призёром с результатом в 612 баллов стала команда Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

В последний день соревнований команды из Венесуэлы, Ирана, России, Сирии и ЮАР состязались каждая в своём виде упражнений. В частности, иранские моряки демонстрировали мастерство в подводных работах в замкнутом пространстве, сборная Сирии выполняла подводную сварку и резку, сборная Венесуэлы оказала помощь надводному кораблю, а сборная ЮАР "аварийной подводной лодке".

Согласно сообщению, церемония награждения победителей и закрытие соревнований пройдёт 9 августа в городе Ноушехр (Иран).

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа, в них принимают участие команды из 32 стран.