Войти
10.08.2018
РИА Новости

Иран победил в конкурсе водолазного мастерства "Глубина-2018"

429
0
0
Водолаз во время работы
Водолаз во время работы.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сборная Ирана победила в водолазном многоборье "Глубина", проходящем в рамках Армейских международных игр (АрМИ - 2018), сообщили журналистам в четверг в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"По итогам семи дней соревнований сборная команда ВМС Исламской Республики Иран набрала 7000 баллов и заняла первое место, сборные Военно-Морского Флота Российской Федерации и сборная ВМС Венесуэлы набрали по 3000 баллов и разделили второе место. Бронзовым призёром с результатом в 612 баллов стала команда Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

В последний день соревнований команды из Венесуэлы, Ирана, России, Сирии и ЮАР состязались каждая в своём виде упражнений. В частности, иранские моряки демонстрировали мастерство в подводных работах в замкнутом пространстве, сборная Сирии выполняла подводную сварку и резку, сборная Венесуэлы оказала помощь надводному кораблю, а сборная ЮАР "аварийной подводной лодке".

Согласно сообщению, церемония награждения победителей и закрытие соревнований пройдёт 9 августа в городе Ноушехр (Иран).

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа, в них принимают участие команды из 32 стран.

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Иран
Россия
Сирия
ЮАР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
10.08.2018
Россия выводит на международный рынок новый ЗРК "Тор-Э2", он может интегрироваться с натовскими системами ПВО
10.08.2018
Девушки на танковозах. Российская женская команда прошла автобронетанковый этап АрМИ-2018
10.08.2018
Горные стрелки из КНР выиграли финальный этап конкурса "Эльбрусское кольцо"
10.08.2018
Ночные задания впервые включат в конкурс "Отличники войсковой разведки" в 2019 году
10.08.2018
Лучшим разведчиком Армейских игр стал военнослужащий из России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 10:22
  • 88
"Кинжал" для "Тушки"
  • 10.08 10:17
  • 36
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 10.08 10:02
  • 74
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 10.08 09:48
  • 2
Дорогой пролет
  • 10.08 09:33
  • 1
Ракета НАТО подожгла эстонский заповедник
  • 10.08 08:36
  • 4
Американский генерал усомнился в мощи российского оружия
  • 10.08 08:04
  • 11
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 10.08 07:29
  • 1
Ракету-носитель "Ангара" предложили сделать многоразовой
  • 10.08 06:42
  • 9
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 10.08 06:38
  • 1
Российский "Протон" подорожает в 2,5 раза
  • 10.08 01:15
  • 42
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 09.08 23:48
  • 1
В Эстонии Испанский истребитель случайно выпустил ракету
  • 09.08 22:58
  • 4
В США назвали "фейковое" оружие России
  • 09.08 22:41
  • 37
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 09.08 22:04
  • 1588
Как насчёт юмористического раздела?