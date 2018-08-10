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10.08.2018
РИА Новости

На конкурсе расчетов беспилотников на АрМИ-2019 появятся новые упражнения

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Символика Армейские игры 2018
Символика Армейские игры 2018.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ПОЛИГОН ГВАРДЕЙСКИЙ (Казахстан), 9 авг - РИА Новости. Новые упражнения будут введены в программу конкурса расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Соколиная охота" Армейских международных игр в следующем году, сообщил в четверг главный судья международного конкурса Болат Журабаев.

"В октябре-ноябре запланирована трехсторонняя встреча Казахстана, России и Белоруссии в подмосковном учебном центре по подготовке расчетов БПЛА, где мы проведем консультации по развитию этого конкурса, собственно, самих упражнений, судейства, а также по составу команд. Обсудим возможность добавления нового упражнения, связанного с совершением ночных и дневных траверсов расчетами с комплексами БПЛА на себе на расстояния протяженностью 20-30 км. Траверс - это передвижение по азимуту", - сказал судья.

Он добавил, что по условиям нового упражнения расчетам необходимо будет ночью выдвинуться в заданный район, осуществить запуск беспилотника, провести воздушную разведку и вернуться обратно. "Район выполнения упражнения планируем насытить патрулями, дозорами, сторожевыми заставами противника", - пояснил Журабаев.

Ранее сообщалось, что в конкурсе 2018 года, который прошел в Казахстане, лучшими стали операторы БПЛА хозяева соревнований, на втором месте - российский коллектив, третье место досталось представителям Белоруссии. Церемония награждения победителей состоится 9 августа.

Четвертые Армейские международные игры проводятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.

09.08.2018
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Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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