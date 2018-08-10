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10.08.2018
РИА Новости

Боевые характеристики "Аллигаторов" решили улучшить

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Вертолет Ка-52. Архивное фото
Вертолет Ка-52. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В России решили модернизировать разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Соответствующую информацию опубликовали на портале госзакупок.

Так, планируется улучшить эффективность противотанкового управляемого вооружения. Для этого военные специалисты модернизируют гиростабилизированную оптико-электронную систему (ГОЭС-451), что повысит дальность обнаружения и распознавания целей.

Дальность обнаружения и распознавания наземной цели типа "танк" в телевизионном канале днем после модернизации должна составить не менее десяти и восьми километров соответственно, тогда как в тепловизионном канале круглосуточно не менее восьми и пяти километров.

Все работы в этом направлении должны завершиться до конца сентября.

Систему ГОЭС-451 устанавливают в носовой части вертолета, она оснащена телекамерой, тепловизором, лазерным дальномером-целеуказателем, а также датчиком лазерного облучения и системой наведения противотанковых управляемых ракет. Таким образом, улучшение характеристик ГОЭС-451 повысит эффективность применения управляемых ракет типа "Вихрь-1".

Комплекс управляемого вооружения "Вихрь-М" входит в состав вертолета Ка-52. На вертолете установлены 12 сверхзвуковых управляемых ракет "Вихрь-1", которые предназначены для борьбы с танками. Дальность стрельбы - от 500 метров до восьми километров.

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Вихрь-1
Ка-52
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