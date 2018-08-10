Дорогой пролет
Почему Россия рискует остаться без Су-57 и "Арматы"
Перспективы новейшей российской боевой техники, прежде всего истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого танка Т-14 "Армата", многим экспертам представляются сомнительными. В настоящее время эти машины с приписываемыми им характеристиками фактически существуют исключительно на бумаге, а те немногие образцы, которые иногда демонстрируются общественности, далеки от завершения. Ситуация, складывающаяся вокруг Су-57 и Т-14 "Армата", очередной раз демонстрирует вероятное отсутствие у государства средств на новейшие вооружения. В происходящем разбиралась "Лента.ру".
Бумажный тигр
В конце июля 2018 года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве России военно-промышленный комплекс, посчитал Т-14 "Армата" дорогим танком и пообещал продолжить выпуск советских Т-72. "Зачем "наводнять" "Арматами" или "Бумерангами" все Вооруженные Силы? У нас танк Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все. По сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству он значительно их превосходит", — сказал чиновник.
Он добавил, что "эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим", а средства идут на модернизацию старой техники, позволяя экономить бюджетные средства. "Нам и удается, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи", — заявил Борисов.
|Т-14 "Армата".
|Источник: Владимир Сергеев/ РИА Новости
На заявление вице-премьера практически сразу отреагировали российские и зарубежные эксперты, а также "Уралвагонзавод", разработавший новый танк. Прежде всего, военный эксперт Алексей Леонков предложил упростить Т-14 "Армата", который может содержать избыточные инновации. Выяснить, какие "прорывные технические решения", заложенные в новый танк, имеет смысл оставить, а от каких можно избавиться, предлагается в ходе опытно-войсковой эксплуатации машин в российской армии.
Американский военный эксперт Джозеф Тревитик на страницах The Drive написал, что Россия "продолжит выдавливать максимум возможного из своих почтенных машин эпохи холодной войны", а через пять-семь лет вполне можно ожидать заявлений российских официальных лиц о некотором новом танке, созданном с учетом опыта Т-14 "Армата".
Директор по корпоративным коммуникациям "Уралвагонзавода" Дмитрий Калениченко отметил, что рассуждения СМИ о планах военных закупок Т-14 "Армата" вряд ли снизят загруженность предприятий корпорации, которое выпускает значительную часть военной техники сухопутных войск. "Подобные заявления никак не повлияли на работу цехов "Уралвагонзавода", работы ведутся в прежнем режиме в соответствии с заключенными контрактами", — сказал менеджер.
Комментарии экспертов и производителя объединяет то, что в них идет разговор практически исключительно о финансовой стороне вопроса, а не технологической. Необитаемая башня и изолированная бронированная капсула для экипажа, которые считаются одними из главных особенностей новейшего российского танка, ушли на второй план.
В сложившейся ситуации выгоднее продолжать эксплуатировать самый массовый основной советский танк второго поколения Т-72, который примерно в четыре раза дешевле Т-14 "Армата" (80 миллионов рублей против 320 миллионов). В связи с этим российские военные в ближайшие годы получат всего около ста современных боевых машин, фактически оставшись с техникой полувековой давности.
Штучный "козырек"
Перспективы Су-57 еще хуже, чем у Т-14 "Армата". Если российский танк, по крайней мере по заявленным характеристикам, опережает западную и китайскую технику, то российский самолет из-за фактического игнорирования стелс-технологий может считаться истребителем пятого поколения лишь с большой натяжкой. Кроме того, Су-57 до сих пор не получил серийный двигатель второго этапа. С другой стороны, необходимо отметить, что Су-57 оснащен современным радиоэлектронным оборудованием, в частности, радарами и средствами радиоэлектронной борьбы, которые, вероятно, по ряду характеристик превосходят западные и китайские аналоги.
"Самолет проявил себя очень хорошо, в том числе и в Сирии, подтвердил свои летно-технические характеристики и боевые возможности. Вы знаете, что у нас Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире. Поэтому у нас нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения", — сказал в начале июля 2018 года Борисов, добавив, что Су-57 следует рассматривать в качестве "козырька", который можно "разыграть тогда, когда самолеты предыдущих поколений будут отставать по своим характеристикам от аналогичных самолетов ведущих стран мира".
Вероятно, такое заявление предполагает, что вице-премьер считает действующие характеристики Су-35, в сравнении с западными и китайскими истребителями четвертого поколения, наилучшими. Однако в чем именно заключается уникальность Су-57, Борисов не сказал.
|Истребитель Су-57.
|Источник: rg.ru
Такие слова Борисова прозвучали спустя два месяца после того, как Индия заморозила свое участие в программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающей создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Решение российских партнеров объясняется несколькими причинами, главными среди которых можно считать финансовые соображения, ограниченный доступ к российским технологиям и неполное соответствие разрабатываемой машины пятому поколению. Россия же рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57. В итоге российские военные получат всего 12 таких машин стоимостью около 3,2 миллиарда рублей каждая (без учета разработки и обслуживания).
"Для россиян потеря Индии в качестве партнера может обернуться еще большими проблемами. Без дополнительных средств от индийцев, необходимых для помощи программе Су-57, Кремлю, возможно, придется еще больше сократить свои планы на самолет", — писал в апреле 2018 года Тревитик. Эксперт вспоминает, как в течение последних лет откладывались планы серийного производства Су-57. "Вначале Россия надеялась к 2020 году построить 150 самолетов Су-57, основная часть которых была бы окончательной моделью. В итоге Москва уменьшила это число до покупки дюжины самолетов первоначальной модели. К концу 2017 года она все еще не получила эти самолеты", — пишет Тревитик.
В неудачах Су-57 ряд российских экспертов традиционно обвиняет западные страны, а не отсутствие финансирования и внутренние проблемы, изначально присущие российской разработке. "Вбросы о незаинтересованности Индии в проекте создания истребителя пятого поколения FGFA вместе с Россией можно расценивать как проявление недобросовестной конкуренции со стороны американских авиакорпораций — Lockheed Martin и Boeing", — считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Некоторые специалисты пошли еще дальше, обнаружив у Су-57 таинственные "ноу-хау", о которых знают только профессионалы, испытатели и военное руководство страны.
"Ни на одном самолете еще никогда не удавалось добиться того, чтобы на крейсерских сверхзвуковых скоростях (1600 километров в час) можно было летать в бесфорсажном режиме. Форсажный режим сопряжен с огромной тратой топлива, а Су-57 может развивать крейсерскую скорость "на номинале". Этого в мире еще не добился никто — ни Франция, ни Англия, ни Rolls-Royce, ни Pratt & Whitney — никто", — заявил в мае 2018 года летчик-испытатель Магомед Толбоев.
Высказывания подобного рода еще больше дискредитируют российский самолет, поскольку первый в мире истребитель пятого поколения, американский F-22 Raptor, за десять лет до появления прототипа Су-57 в бесфорсажном сверхзвуковом крейсерском режиме пролетал до 200 километров.
Опять не вышло
В итоге Россия за последние четверть с лишним века так и не смогла создать новые танк и истребитель, продолжая эксплуатировать советское наследие. Наряду с экономическими причинами подобного "успеха" следует отметить нарастающее технологическое отставание, приводящее к невозможности не только полноценной разработки новой техники, но и ограничениям, связанным с объемами серийного производства.
В ситуации, когда научные и инженерные школы стремительно деградируют, а планирование сложных технологичных программ на срок больше нескольких лет фактически нереально, создание полностью работоспособных машин наподобие Т-14 "Армата" и Су-57 превращается в затянутое и дорогое для налогоплательщиков зрелище.
Андрей Борисов
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Перспективы новейшей российской боевой техники, прежде всего истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого танка Т-14 "Армата", многим экспертам представляются сомнительными. В настоящее время эти машины с приписываемыми им характеристиками фактически существуют исключительно на бумаге, а те немногие образцы, которые иногда демонстрируются общественности, далеки от завершения.Разве ранее кто то заявлял что их разработка завершена...?
В конце июля 2018 года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве России военно-промышленный комплекс, посчитал Т-14 "Армата" дорогим танком и пообещал продолжить выпуск советских Т-72.Модернизацию а не выпуск. Это в любом случае надо делать. Не выбрасывать же вполне боеспособные машины.
Американский военный эксперт Джозеф Тревитик на страницах The Drive написал, что Россия "продолжит выдавливать максимум возможного из своих почтенных машин эпохи холодной войны", а через пять-семь лет вполне можно ожидать заявлений российских официальных лиц о некотором новом танке, созданном с учетом опыта Т-14 "Армата".Который так же не станет серийным. Выбрасывайте деньги на разработку, но не доводите дело до конца. Как хорошо...
А через пять-семь лет "Армата" уже безнадёжно устареет..? С чего понадобится создавать новый танк? Сколько десятилетий стоял на вооружении Т-72 и его модификации? И ничего - не устарелел, а тут пять-семь лет... Наверное прогресс в бронетанковой технике идёт семемильными шагами, как на заре её появления - каждые пять-семь лет новое поколение....))
В связи с этим российские военные в ближайшие годы получат всего около ста современных боевых машин, фактически оставшись с техникой полувековой давности.В ближайшие вероятно да. И что с того? Это конец "Арматы"...? С такой же техникой останется и потенциальный противник.
Перспективы Су-57 еще хуже, чем у Т-14 "Армата". Если российский танк, по крайней мере по заявленным характеристикам, опережает западную и китайскую технику, то российский самолет из-за фактического игнорирования стелс-технологий может считаться истребителем пятого поколения лишь с большой натяжкой. Кроме того, Су-57 до сих пор не получил серийный двигатель второго этапа.Стелс-технологии испльзованы в Су-57 в той степени - в какой посчитали нужным это сделать, исходя из собственной доктоины. Двигатель второго этапа никто и не обещал ранее 2020-х гг.
"...у нас нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения", — сказал в начале июля 2018 года Борисов, добавив, что Су-57 следует рассматривать в качестве "козырька", который можно "разыграть тогда, когда самолеты предыдущих поколений будут отставать по своим характеристикам от аналогичных самолетов ведущих стран мира".Из этих слов следует что Су-57 не будет...? Хотя конечно каждый трактует как ему ближе и милее...
Россия же рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.Кто это утверждал?
"Вначале Россия надеялась к 2020 году построить 150 самолетов Су-57, основная часть которых была бы окончательной моделью. В итоге Москва уменьшила это число до покупки дюжины самолетов первоначальной модели.Опять всё переврал. До дюжины уменьшили число предсерийных машин, вместо изначально объявленных 60-и.
К концу 2017 года она все еще не получила эти самолеты", — пишет Тревитик.Не завершена разработка - потому и не получили.
Высказывания подобного рода еще больше дискредитируют российский самолет, поскольку первый в мире истребитель пятого поколения, американский F-22 Raptor, за десять лет до появления прототипа Су-57 в бесфорсажном сверхзвуковом крейсерском режиме пролетал до 200 километров.200 км - это называется крейсерский режим...?
В ситуации, когда научные и инженерные школы стремительно деградируют, а планирование сложных технологичных программ на срок больше нескольких лет фактически нереально, создание полностью работоспособных машин наподобие Т-14 "Армата" и Су-57 превращается в затянутое и дорогое для налогоплательщиков зрелище....а потому нечего и пытаться обойти "наших" великолепных хозяев на которых "мы" молимся.