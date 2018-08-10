На Западе на самом деле не боятся российского танка Т-14 "Армата"

Фото: из личного архива А.Ю. Хлопотова

В этом уверен независимый военный эксперт Алексей Хлопотов. По его словам, общаясь с многочисленными специалистами из западных государств, он не услышал от них какой-либо озабоченности по поводу новой российской машины.

"Появление у нас этого нового образца было встречено достаточно спокойно. Информационный шум создается лишь для того, чтобы надавить на налогоплательщиков, чтобы они спокойно воспринимали увеличение военных расходов.

Те, кто был по настоящему в теме, с самого начала выражали сомнения в нашей способности выпускать в больших количествах танки и другие изделия на базе тяжелой унифицированной платформы "Армата", прежде всего, из-за более высокой, по сравнению с существующей техникой, цены. Как мы видим, так и получилось", - констатирует Хлопотов.

"К тому же, необходимо отметить, что в ведущих странах НАТО имеется значительный потенциал, чтобы ликвидировать "русскую угрозу" достаточно быстро. Можно вспомнить, например, мощные 130-140-мм танковые пушки. Есть и еще масса очень хороших разработок, которые они быстро, в случае необходимости, могут реанимировать. Поэтому западные военные особо и не напрягаются.

Работы над "Арматой" разумеется, необходимо вести, как задел на ближайшее будущее. При этом в войска должны поставляться замечательные нижнетагильские машины Т-90М", - заключил военный эксперт.

Дмитрий Лемешко