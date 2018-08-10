Армию Грузии громили герои Даманского и Афганистана - старые советские Т-62

Фото: Вестник Мордовии

Если бы в каком-нибудь танковом музее на башне танка-ветерана Т-62 решили отметить звездочками каждый военный конфликт, в котором участвовали эти машины, то таких знаков набралось несколько десятков. Здесь был бы Даманский, сражения на Ближнее Востоке, Афганистан, ирано-иракский конфликт, обе войны в Заливе и другие многочисленные баталии. Обязательно одна из звезд обозначала бы короткую, но ожесточенную войну августа 2008 года.

Автор встречал эти боевые машины на полигонах, в Чечне во время первой военной компании. Правда, тогда попадались сгоревшие танки антидудаевской оппозиции. Видели мы их и во время второй антитеррористической операции. В далеком Таджикистане случайно попалась редкая модификация - "шестьдесят двойка" с навесной динамической защитой.

Уже тогда все говорили, что заслуженному ветерану пора на покой, в музей. Однако каково было удивление, когда Т-62 поступили на вооружение танковых батальонов вновь сформированной в Чечне 42-й мотострелковой дивизии. По данным, которые появились в Сети, всего в этом соединении было 130 машин. Причем, только часть из них - модернизированные Т-62М. Было много и обычных старых танков - они мало чем отличались от тех, что воевали еще на Даманском. Разве что, борта и корму башни у некоторых прикрыли противокумулятивными решетками.

Когда полыхнуло в Южной Осетии, то для освобождения многострадальной республики от грузинских агрессоров в числе других войск туда из Чечни были переброшены подразделения, усиленные Т-62. Им предстояло сражаться с модернизированной при помощи иностранных государств натовской техникой.

Фото: Вестник Мордовии

Многие тогда предрекали серьезные потери, дескать, не выдержать бронированному старику против Т-72АВ в варианте SIM1. А получилось, что наши танки не только успешно, без потерь совершили многокилометровый марш, но даже смогли уничтожать своих более совершенных противников. Например, танк командира взвода 71-го гвардейского мотострелкового полка Виталия Неффа во время боя в Цхинвале подбил вражеский "семьдесят второй". Позже офицер погиб, спасая своего бойца. За мужество и героизм он получил Звезду Героя России посмертно.

Затем бойцы 42-й мотострелковой вместе с воинами других частей гнали деморализованное воинство Саакашвили уже на грузинской земле.

Война продолжалась недолго, вскоре полки вернулись в места постоянной дислокации. На этом, по сути, и закончилась служба боевых машин на Северном Кавказе. Вскоре их заменили на Т-72Б.

Следующей войной, где "шестьдесят вторым" пришлось сражаться, стала Сирия, но, как говорится, это уже другая история.

В.М.