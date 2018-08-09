Военная полиция провела под Оренбургом учение по сирийскому опыту

Активную фазу масштабных совместных учений военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области посвятили освоению сирийского опыта.

Военные полицейские провели розыгрыш действий при попадании своих подразделений в окружение боевиков, или нападении на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Отрабатывались задачи по отражению атаки, вызову помощи, действиям в критических ситуациях. Военнослужащие также учились проводить патрулирование в местах работы диверсионных групп противника, сопровождать грузы, брать под охрану административные объекты, оказывать первую медицинскую помощь, взаимодействовать с местными органами управления без знания национального языка, получать разведывательную информацию.

Военные учения военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области. Источник: ЦВО

Военные учения военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области. Источник: ЦВО

В практических действиях приняли участие подразделения из Республики Башкортостан, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областей. Также привлекались представители местных правоохранительных органов, разведывательные отряды, мотострелковые и инженерные подразделения, расчеты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы 2-й гвардейской общевойсковой армии. Всего в них приняли участие более 40 подразделений.

Военные учения военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области. Источник: ЦВО

Военные учения военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области. Источник: ЦВО