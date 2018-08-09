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09.08.2018
Центральный военный округ

Военная полиция провела под Оренбургом учение по сирийскому опыту

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Военные учения Тоцкое
Военные учения военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области.
Источник: ЦВО

Активную фазу масштабных совместных учений военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области посвятили освоению сирийского опыта.


Военные полицейские провели розыгрыш действий при попадании своих подразделений в окружение боевиков, или нападении на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Отрабатывались задачи по отражению атаки, вызову помощи, действиям в критических ситуациях. Военнослужащие также учились проводить патрулирование в местах работы диверсионных групп противника, сопровождать грузы, брать под охрану административные объекты, оказывать первую медицинскую помощь, взаимодействовать с местными органами управления без знания национального языка, получать разведывательную информацию.


Военные учения военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области.
Источник: ЦВО

Военные учения военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области.
Источник: ЦВО

В практических действиях приняли участие подразделения из Республики Башкортостан, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областей. Также привлекались представители местных правоохранительных органов, разведывательные отряды, мотострелковые и инженерные подразделения, расчеты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы 2-й гвардейской общевойсковой армии. Всего в них приняли участие более 40 подразделений.


Военные учения военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области.
Источник: ЦВО

Военные учения военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области.
Источник: ЦВО

Военные учения военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области.
Источник: ЦВО
09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Сирия
Компании
ВПВС РФ
Проекты
Военные учения
Медицина
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