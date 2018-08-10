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10.08.2018
Вестник Мордовии

Нужно помнить: украинские военные воевали против армии России в войне "888"

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Украинские политики и военные эксперты предпочитают не говорить о роли своего государства в вооруженных конфликтах на территории постсоветского пространства. Но практически с самого начала своего существования Незалежная была в них вовлечена. Можно вспомнить войну в Абхазии. Уже тогда туда отравились украинские националисты и начались тайные поставки оружия тбилисскому режиму.

В Чечне украинские наемники появились в начале 90-х, задолго до "операции по восстановлению конституционного строя", позже проводившейся в этой республике. Они воевали против антидудаевской оппозиции. Как автору рассказывали беженцы из Грозного, украинцы по национальности, когда боевики отбирали у отца семейства его автомобиль, среди них были вооруженные "гости", общавшиеся на украинском. Они были абсолютно равнодушны к просьбам помочь - просто повернулись спинами к заговорившей с ними женщине.

Фото: Отвага2004

Фото: Отвага2004

Фото: Отвага2004

Поставленные Украиной ЗРК "Бук"

С началом военных действий против России число таких "диких гусей" только увеличилось, причем среди них даже стали попадаться кадровые военнослужащие и работники спецслужб, официально "взявшие отпуска".

В новое качество противостояние против России перешло после оранжевой революции и приходом к власти Ющенко. Украина вступила в своеобразный антироссийский альянс с другим "другом" нашей страны Михаилом Саакашвили. Киевский режим стал крупнейшим поставщиков оружия режиму Тбилиси. Только в 2007 году Украина продала Грузии 74 танка Т-72. Кроме этого тяжелого оружия в потенциальную "горячую точку" поступили 203-мм самоходные пушки 2С7"Пион", САУ 2С3 "Акация", боевые машины пехоты, в том числе с боевыми модулями украинского производства, танковые тягачи. Также поставлялись вертолеты Ми-24, Ми-8, легкие штурмовики Л-39. Не забыли грузины купить и комплексы РЭБ "Кольчуга".

И это лишь часть поставленного оружия. Необходимо еще упомянуть о комплексах ПВО "Оса-АКМ" и "Бук". По некоторым данным, во время войны "888" именно украинские специалисты обслуживали и помогали в боевом применении этого оружия. Также военные советники находились непосредственно в воюющих частях. То есть, реально можно сказать, что украинская армия воевала в 2008 году против Южной Осетии, миротворцев и российских подразделений, пришедших им на помощь.

Особо хочется сказать об украинских СМИ. В дни августовских событий 2008 года произошла своеобразная репетиция информационной войны, которую мы затем наблюдали во время Майдана и позже на Донбассе. Телевидение и электронные СМИ Украины работали единым фронтом со своими коллегами из Тбилиси, производя массивы лживой информации.

В настоящее время украинская пропаганда не вспоминает о таких фактах в истории своей страны, видимо, не хочет разрушать выдуманный образ доброй и невинно пострадавшей страны, которая всегда "так хорошо" относилась к России.


Дмитрий Лемешко

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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в открытом доступе
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Страны
Абхазия
Грузия
Россия
Украина
Южная Осетия
Продукция
2С3 Акация
L-39
Л-39
Ми-24
Ми-8
Оса-АКМ
Т-72
Проекты
Бук ЗРК
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